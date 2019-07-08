Стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу

Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на свою свадьбу больше 100 тысяч долларов. Об этом пишут российские СМИ.

Как известно, вместе с родными и друзьями Тодоренко и Топалов решили поселиться на трехэтажной вилле Астор в городе Сорренто, которая принадлежит московской мажорке - некая Камилла Джанашия в 23 года купила эту виллу за 35 млн евро.

В распоряжении гостей было шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Экс-ведущие шоу "Орел и Решка" вместе со своими друзьями пробыли на Астор несколько дней, а аренда здания им обошлась порядка 70 тысяч долларов (1,8 млн грн).

Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами.

Люди из окружения звезд рассказали изданию "СтарХит", что оформлением всей свадьбы занималась сестра жениха Алина - у девушки есть свое агентство, где минимальная цена за праздник составляет порядка 8 тысяч долларов (200 тыс. грн).

Для официальной части свадьбы Тодоренко выбрала пышный белый наряд с глубоким вырезом, который был заказан в одном из московских модных домов за 12 тысяч долларов (310 тыс. грн). Влад же был в классическом костюме.

Свадебная фотосессия Регины Тодоренко и Влада Топалова (instagram.com/starbom_com)

Отмечается, что на торжество Регина и Влад позвали только близких друзей, среди которых были их коллеги по шоу "Орел и Решка" Мария Ивакова и Леся Никитюк, а также Никита Ефремов.

"О, боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки. Невозможно описать словами. Я до сих пор не верю своим глазам! Больше мне нечего сказать. Кто хочет встретить старость в Италии, тот - я", - делилась в своем микроблоге Тодоренко.

Кстати, Леся Никитюк на свадьбе Тодоренко и Топалова поймала букет невесты.