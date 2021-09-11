ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стало известно, во сколько раз вакцинация снижает вероятность смерти от COVID-19

Новина українською →
Суббота 11 сентября 2021 17:13
Стало известно, во сколько раз вакцинация снижает вероятность смерти от COVID-19 Вакцинация от коронавируса (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов (CDC) рассказали об исследовании, которое выявило вероятность смерти от коронавирус у невакцинированных в 11 раз выше, чем у привитых людей.

Об этом пишет The Hill.

Что показало исследование

Специалисты говорят, что эксперимент охватил более 600 тысяч человек. В частности он показал, что не вакцинированное население более чем в 10 раз чаще госпитализировалось. Также вакцина от коронавируса защищает реципиентов от смертей и госпитализации.

Кроме того, вероятность заражения COVID-19 у не вакцинированных людей в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных.

По словам директора CDC Рошель Валенского, вакцинация от COVID-19 помогает обезопасить реципиентов от худших проявлений болезни на фоне широкого распространения "Дельта" штамма коронавирус.

Симптомы коронавируса

Классическими симптомами Covid-19, на которые люди должны обращать внимание, являются:

  • кашель;
  • лихорадка;
  • высокая температура;
  • потеря запаха или вкуса.

Озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах - такие признаки наряду с классическими симптомами обнаруживают у инфицированных.

Ранее мы сообщали, что Минздрав опроверг топ-5 мифов о вакцинации.

Также мы писали, что эпидемиолог рассказала, что спасет Украину от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы