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Одной вакцинации не достаточно: эпидемиолог рассказала, что спасет Украину от COVID-19

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 14:48
Одной вакцинации не достаточно: эпидемиолог рассказала, что спасет Украину от COVID-19 Фото: Вакцинация не остановит новую волну коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса не остановит эпидемию в Украине. Одних прививок не достаточно.

Такое мнение в эфире программы "Право на владу" озвучила эпидемиолог Наталия Виноград.

Она отметила, что вакцинация - это очень важное направление, однако одними прививками вирус никто в мире не остановил и не остановит. Соблюдение противоэпидемических мероприятий должна обеспечивать не только медицина.

"Особенно сейчас при таком вирусе, который постоянно мутирует. Поэтому давайте ответственно относиться к проблеме, как относятся во всем мире. Если бы была такая вакцина, которая защищает от инфицирования, но такой вакцины нет", - сказала на видео медик.

По ее словам, одна вакцина не будет работать в эпидемию и нам нужно защитить детей, старшее поколения.

"Там у людей 65+ совершенно провал, очень низкая вакцинация", - отметила специалист.

По ее словам, должна быть четкая система ответственности, но придерживаться эпидемиологических правил нужно абсолютно везде.

Как мы ранее сообщали, медик рассказал, почему волну коронавируса в Украине уже не остановить.

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