Одной вакцинации не достаточно: эпидемиолог рассказала, что спасет Украину от COVID-19

Вакцинация от коронавируса не остановит эпидемию в Украине. Одних прививок не достаточно.

Такое мнение в эфире программы "Право на владу" озвучила эпидемиолог Наталия Виноград.

Она отметила, что вакцинация - это очень важное направление, однако одними прививками вирус никто в мире не остановил и не остановит. Соблюдение противоэпидемических мероприятий должна обеспечивать не только медицина.

"Особенно сейчас при таком вирусе, который постоянно мутирует. Поэтому давайте ответственно относиться к проблеме, как относятся во всем мире. Если бы была такая вакцина, которая защищает от инфицирования, но такой вакцины нет", - сказала на видео медик.

По ее словам, одна вакцина не будет работать в эпидемию и нам нужно защитить детей, старшее поколения.

"Там у людей 65+ совершенно провал, очень низкая вакцинация", - отметила специалист.

По ее словам, должна быть четкая система ответственности, но придерживаться эпидемиологических правил нужно абсолютно везде.