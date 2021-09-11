Стало відомо, у скільки разів вакцинація знижує ймовірність смерті від COVID-19
Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів (CDC) розповіли про дослідження, яке виявило ймовірність смерті від коронавірусу у невакцинованих в 11 разів вище, ніж у щеплених людей.
Про це пише The Hill.
Що показало дослідження
Фахівці кажуть, що експеримент охопив понад 600 тисяч осіб. Зокрема він показав, що невакциноване населення більш ніж в 10 разів частіше госпіталізувалося. Також вакцина від коронавірусу захищає реципієнтів від смертей і госпіталізації.
Окрім того, ймовірність зараження COVID-19 у невакцинованих людей в 4,5 раза вище, ніж у повністю вакцинованих.
За словами директора CDC Рошель Валенского, вакцинація від COVID-19 допомагає захистити реципієнтів від найгірших проявів хвороби на тлі широкого поширення "Дельта" штаму коронавірусу.
Симптоми коронавірусу
Класичними симптомами Covid-19, на які люди повинні звертати увагу, є:
- кашель;
- лихоманка;
- висока температура;
- втрата запаху або смаку.
Озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах - такі ознаки поряд з класичними симптомами виявляють в інфікованих.
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