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Стало известно, как и сколько Оля Полякова зарабатывала в начале своей карьеры

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 11:38
Стало известно, как и сколько Оля Полякова зарабатывала в начале своей карьеры Коллаж РБК-Украина: Оля Полякова в молодости
Автор: Дмитрий Войналович

Сегодня Оля Полякова - одна из самых дорогих артисток Украины и катается на авто за три миллиона. Но начинала свой творческий путь певица со 100 долларов за выступление. А на руки она вообще получала лишь 15 - именно таковы были условия контракта.

Об этом рассказала первая продюсер поп-дивы Ирина Ковальская в эфире программы "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.

Как Полякова нашла первого продюсера

Ковальская говорит, что ее знакомство с будущей Королевой ночи было очень необычным.

"Все началось с того, что мы познакомились с мужчиной, который делал хорошо ремонты. Мы как раз переезжали в новую студию, и нам это было необходимо. Договорились, что будем его рекламировать, а он нам сделает ремонт в студии. Бартер был очень эффективным: и ему, и нам все нравилось. Поэтому, дальше он привел к нам свою племянницу, которая хотела петь, и попросил заняться ее продвижением. Это и была Оля", - поделилась воспоминаниями Ирина.

Стало известно, как и сколько Оля Полякова зарабатывала в начале своей карьеры

Оля Полякова в молодости (скриншот из видео)

Продюсерская команда обеспечивала звезду всем необходимым - оплачивала курсы по визажу, покупала сценические костюмы, а иногда и помогала с оплатой квартирной ренты.

Стало известно, как и сколько Оля Полякова зарабатывала в начале своей карьеры

Оля Полякова в молодости (скриншот из видео)

Какие гонорары были у Поляковой

Успех долго не приходил к певице, однако она волновалась больше из-за того, что никак не может встретить свою любовь.

За несколько лет ее гонорар вырос до 1000 долларов за выступление, из которых она получала 150.

А во время одного из корпоративов она наконец познакомилась с Вадимом - своим будущим мужем.

"Он был королем этого праздника. Концерт проходил на корабле. Корабль плывет по Днепру, Оля выступила. Он спустился к нам и пригласил за стол. Она начала пересказывать комедию американскую. А она умеет красиво рассказывать и смешно. И они просто начинают хохотать. И это было место знакомства", - рассказала Ковальская.


Напомним, что Полякова начала музыкальную карьеру в конце 1990-х, став лауреатом фестивалей "Море друзів" в Ялте и "Крізь терни до зірок" в Черкассах.

В 2001 году вышел ее дебютный альбом, в поддержку которого были сняты в частности видеоклипы "Мальви" и "Цілуй мене".

Один из первых клипов Поляковой на песню "Мальви"

Напомним, недавно Полякова с мамой-красавицей и дочками сделала то, что раньше не практиковала.

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