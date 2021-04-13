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Появились фото авто-"звездовоза" Поляковой за три миллиона

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 21:23
Появились фото авто-"звездовоза" Поляковой за три миллиона Как выглядит внутри автомобиль Оли Поляковой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оля Полякова передвигается на микроавтобусе, который стоит 3 миллиона. И иногда даже нарушает правила дорожного движения.

Как выглядит микроавтобус Оли Поляковой и почему она ласково его называет "звездовоз", рассказали журналисты программы "Викриття" на канале Kyiv Live.

Как выглядит внутри микроавтобус Поляковой

Микроавтобус Оли Поляковой – настоящий офис на колесах. Внутри автомобиль оборудован и отделан самыми лучшими материалами. Материал сидений и заднего дивана – кожа. Внутренняя отделка салона – из дерева.

При этом внутренности автобуса можно легко трансформировать в большую двуспальную кровать. Все окна автомобиля имеют плотные шторы, которыми можно закрыть от посторонних глаз все, что происходит внутри.

Между водителями и пассажирами также есть специальная перегородка – как в лимузинах. А на потолке есть огромный панорамный люк.

Стоит отметить, что артистка свой автомобиль ласково называет "звездовозом".

Появились фото авто-&quot;звездовоза&quot; Поляковой за три миллионаПоявились фото авто-&quot;звездовоза&quot; Поляковой за три миллионаПоявились фото авто-&quot;звездовоза&quot; Поляковой за три миллиона

Скриншоты

За что Полякова получила штраф

Личный водитель артистки решил объехать пробку по полосе для общественного транспорта. И получил штраф – в размере 680 гривен. Выяснилось, что Оля Полякова спешила после посещения студии маникюра, которую любят многие знаменитости. Нарушение правил произошло по дороге к улице Институтская, на которой проживает звезда.

Как выглядит "звездовоз" Поляковой за три миллиона

Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова решила спасать украинцев на локдауне.

А также рассказывали о том, на каких автомобилях ездят Тина Кароль, Оля Полякова, Могилевская и другие.

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