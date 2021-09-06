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Стало известно, когда школы перейдут на "дистанционку": три сценария от Минздрава

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Понедельник 06 сентября 2021 12:33
Стало известно, когда школы перейдут на "дистанционку": три сценария от Минздрава Минздрав рассказали, когда школы переведут на онлайн-образование (фото: Rodin Eckenroth/Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Форма обучения в украинских школах может измениться. При этом, существует три сценария, при которых детей переведут на "дистанционку" или смешанный формат обучения.

Какие установлены критерии и уровни эпидемической опасности, от которых будет зависеть переход учебных заведений на дистанционную форму обучения в 2021-2022 учебном году, - читайте далее.

Возможные сценарии организации обучения в Украине

В Министерстве здравоохранения напоминают, что приближается период, когда ожидается увеличение заболеваемости на острые респираторные вирусные болезни, в том числе на COVID-19.

Поэтому в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе страны, форма обучения соискателей образования всех уровней может меняться.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости)

Посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости)

Посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

"Красный" уровень эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости)

Посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Ранее мы писали, что в киевской гимназии обнаружили опасный вирус, из-за которого слегли почти 200 детей.

Читайте также о том, что делать родителям, если учитель выгнал ребенка с урока.

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