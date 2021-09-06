Стало відомо, коли школи перейдуть на "дистанційку": три сценарії від МОЗ

Форма навчання в українських школах може змінитись. При цьому, існує три сценарії, за яких дітей переведуть на "дистанційку" або змішаний формат навчання.

Які встановлено критерії та рівні епідемічної небезпеки, від яких залежатиме перехід закладів освіти на дистанційну форму навчання в 2021-2022 навчальному році, - читайте далі .

Можливі сценарії організації навчання в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що наближається період, коли очікується збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19.

Тому залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні країни, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

"Жовтий" та "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності)

Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано щонайменше 80% персоналу.

Для інших здобувачів освіти навчання відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.