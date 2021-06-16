Выяснилось, чем на самом деле занималась украинка, выпавшая с балкона в Турции

33-летняя модель из Украины Анжелика Срабьянц трагически погибла в Стамбуле. Она упала с балкона после ссоры с бойфрендом-турком, но до больницы она так и не доехала, скончалась в машине "скорой".

Сейчас стало известно, кем на самом деле была украинка, пишет "КП в Украине"

Чем занималась Анжелика в Украине до Турции

В 2012-2016 годах девушка преподавала в колледже Сумского аграрного университета, а позже – Сумского аграрного института. Она рассказывала студентам о земельном и аграрном праве на английском языке, которым в совершенстве владела.

А вот фотосъемка стала для украинки скорее хобби. Она даже предлагала свои услуги по портретной, репортажной, свадебной съемке и фотосессиях детей. В турецких СМИ ее назвали моделью, но это не совсем так.

Вначале она снималась, но потом была посредником, отправляя турецких студентов на учебу в Украину. Также она помогала своему бойфренду с дрессировкой собак.

История любви с турком

"С Бураком она познакомилась где-то ближе к концу 2020 года и признавалась, что была счастлива. Хвалила его, ей нравилось, как он ухаживал за ней. А позже начали происходить скандалы. Анжелика была очень красивой, эффектной и ухоженной девушкой, на нее обращали внимание, что, похоже, не нравилось Бураку", - рассказал знакомый Анжелики.

Бурак очень ревновал Анжелику к другим (Instagram)

Ревность турка была сильной, но уходить от него Анжелика не хотела. Говорила, что любит его.

"Пессимистических ноток в ее настроении редко можно было заметить. Но как появился у нее этот Бурак, она призналась, что он мог над ней издеваться. Я советовал ей уходить от него, раз он такой, зачем он ей? Но она отвечала, что любит его, хотя и соглашалась, что нужно уходить. А в итоге мирилась с ним и жила дальше", - отметил друг девушки.

Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле (botsman.org)

Что же произошло на балконе

Как известно, пара была в ресторане и выпивала, потом вернулась домой и произошел скандал. Анжелика была на балконе, а потом резко упала. Бурак продвигает версию о самоубийстве, но родные в это не верят.

"Чтобы она сама себя убила – это невозможно. Не представляю. Она зарабатывала сама, работала в колледже, пыталась что-то перепродать, она не из тех женщин, которые будут бегать за мужчиной ради материальной помощи. А насчет якобы найденных наркотиков - я уверена, она точно не употребляла. Выпить она могла, но наркотиков никогда не было и близко. Я хорошо ее знаю с 2012 года, она не такой человек", - рассказала подруга погибшей.