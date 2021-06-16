Стало відомо, чим насправді займалася українка, яка випала з балкона в Туреччині

33-річна модель з України Анжеліка Сраб'янц трагічно загинула в Стамбулі. Вона впала з балкона після сварки з бойфрендом-турком, але до лікарні вона так і не доїхала, померла в машині "швидкої".

Чим займалася Анжеліка в Україні до Туреччини

У 2012-2016 роках дівчина викладала в коледжі Сумського аграрного університету, а пізніше – Сумського аграрного інституту. Вона розповідала студентам про земельне та аграрне право англійською мовою, якою досконало володіла.

А ось фотозйомка стала для українки швидше хобі. Вона навіть пропонувала свої послуги з портретної, репортажної, весільної зйомки і фотосесіях дітей. У турецьких ЗМІ її назвали моделлю, але це не зовсім так.

Спочатку вона знімалася, але потім була посередником, відправляючи турецьких студентів на навчання в Україну. Також вона допомагала своєму бойфренду з дресируванням собак.

Історія кохання з турком

"З Бураком вона познайомилася десь ближче до кінця 2020 року і зізнавалася, що була щаслива. Хвалила його, їй подобалося, як він доглядав за нею. А пізніше почали відбуватися скандали. Анжеліка була дуже красивою, ефектною і доглянутою дівчиною, на неї звертали увагу, що, схоже, не подобалося Бураку", - розповів знайомий Анжеліки.

Бурак дуже ревнував Анжеліку ДО ІНШИХ (Instagram)

Ревнощі турка була сильною, але йти від нього Анжеліка не хотіла. Казала, що любить його.

"Песимістичних ноток в її настрої рідко можна було помітити. Але як з'явився у неї цей Бурак, вона зізналася, що він міг над нею знущатися. Я радив їй йти від нього, раз він такий, навіщо він їй? Але вона відповідала, що любить його, хоча і погоджувалася, що потрібно йти. А в підсумку мирилася з ним і жила далі", - зазначив друг дівчини.

Анжеліка Срабьянц загинула в Стамбулі (botsman.org)

Що ж сталося на балконі

Як відомо, пара була в ресторані і випивала, потім повернулася додому і стався скандал. Анжеліка була на балконі, а потім різко впала. Бурак просуває версію про самогубство, але рідні в це не вірять.

"Щоб вона сама себе вбила-це неможливо. Не уявляю. Вона заробляла сама, працювала в коледжі, намагалася щось перепродати, вона не з тих жінок, які будуть бігати за чоловіком заради матеріальної допомоги. А щодо нібито знайдених наркотиків - я впевнена, вона точно не вживала. Випити вона могла, але наркотиків ніколи не було і близько. Я добре її знаю з 2012 року, вона не така людина", - розповіла подруга загиблої.