Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео с победителем Нацотбора

Украину на конкурсе Евровидение 2022 представит Alina Pash. Именно она одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 12 февраля.
О том, как прошел отбор, и когда Украина будет выступать на международном песенном конкурсе, который состоится в этом году в Италии, - смотрите и читайте в материале Styler.
Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
В организованном Суспільним конкурсе принимали участие восемь исполнителей и коллективов в таком порядке:
Вот так выступила именно триумфатор Нацотбора и другие участники:
Оценивали выступления зрители со всей Украины, а также звездное жюри, в которое входили Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.
Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.
А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.
Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.
Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.
А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.
Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:
Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
Интересно, что билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Однако приобрести их пока нельзя. Не известна и цена.
Скорее всего, желающим попасть на Евровидение 2022 придется заплатить до 300 евро. В прошлые годы самые дешевые билеты были на репетиции полуфинала, а самые дорогие - на Гранд-финал.
К слову, билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Большой финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.
Ведущими Евровидения в Турине будут три звезды итальянского (и не только) шоу-бизнеса.
Одним из них будет певец Майкл Холбрук Пенниман-младший, более известный как MIKA. Всемирно известным он стал благодаря хиту Grace Kelly.
Компанию ему составит одна из самых титулованных итальянских артисток Лаура Паузини. Она выиграла четыре латиноамериканских Грэмми, Грэмми и Золотой глобус.
В 2021 году Лаура была номинирована на Оскар за лучшую оригинальную песню с Io si (Seen) из фильма Жизнь впереди.
А еще на сцене вы увидите шоумена Алессандро Каттелана.
Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)
Кстати, будет принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!
Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: palaalpitour.it)
Проведение Евровидения 2022 в Италии стало возможным после победы группы Maneskin с песней Zitti E Buoni на конкурсе, состоявшемся в Роттердаме.
Удивительно, но букмекеры сейчас надеются, что победу в Евровидении 2022 снова одержит Италия, а именно - дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi.
Украине пока пророчат 7 место.
Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:
Наш артист в первом полуфинале выступит под №9.
График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)
На сцене Евровидения не разрешается присутствие более шести человек (включая танцоров). До 1971-го это ограничение составляло вообще три человека.
Первый скандал в истории Евровидения произошел в 1957 году, когда представители Дании Бирт Вилке и Густав Винклер страстно целовались 11 секунд в конце своего выступления. Тогда это считалось аморальным поступком для ТВ.
Самой молодой победительницей в истории Евровидения на сегодня является 13-летняя Сандра Ким из Бельгии, победившая на конкурсе в 1986 году.
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Самая короткая песня в истории Евровидения - трек Aina Mun Pitää от финских панков Pertti Kurikan Nimipäivät. Она длится всего 1 минуту 27 секунд. У всех участников группы Синдром Дауна.
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