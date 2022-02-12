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Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео с победителем Нацотбора

Автор: Дмитрий Войналович

Украину на конкурсе Евровидение 2022 представит Alina Pash. Именно она одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 12 февраля.

О том, как прошел отбор, и когда Украина будет выступать на международном песенном конкурсе, который состоится в этом году в Италии, - смотрите и читайте в материале Styler.

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Как прошел нацотбор на Евровидение 2022

В организованном Суспільним конкурсе принимали участие восемь исполнителей и коллективов в таком порядке:

  1. Cloudless - All Be Alright
  2. Michael Soul - Demons
  3. Our Atlantic - Моя любов
  4. Barleben - Hear My Words
  5. Roxolana - Girlzzzz
  6. Kalush Orchestra - Stefania
  7. Wellboy - Nozzy Bossy
  8. Alina Pash - Тіні забутих предків

Вот так выступила именно триумфатор Нацотбора и другие участники:

Оценивали выступления зрители со всей Украины, а также звездное жюри, в которое входили Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.

Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.

Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.

А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Когда и где состоится Евровидение 2022

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:

  • первый полуфинал - 10 мая
  • второй полуфинал - 12 мая
  • Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Интересно, что билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Однако приобрести их пока нельзя. Не известна и цена.

Скорее всего, желающим попасть на Евровидение 2022 придется заплатить до 300 евро. В прошлые годы самые дешевые билеты были на репетиции полуфинала, а самые дорогие - на Гранд-финал.

К слову, билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Большой финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.

Ведущие Евровидения 2022

Ведущими Евровидения в Турине будут три звезды итальянского (и не только) шоу-бизнеса.

Одним из них будет певец Майкл Холбрук Пенниман-младший, более известный как MIKA. Всемирно известным он стал благодаря хиту Grace Kelly.

Компанию ему составит одна из самых титулованных итальянских артисток Лаура Паузини. Она выиграла четыре латиноамериканских Грэмми, Грэмми и Золотой глобус.

В 2021 году Лаура была номинирована на Оскар за лучшую оригинальную песню с Io si (Seen) из фильма Жизнь впереди.

А еще на сцене вы увидите шоумена Алессандро Каттелана.

Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)

Кстати, будет принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!

Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: palaalpitour.it)

Проведение Евровидения 2022 в Италии стало возможным после победы группы Maneskin с песней Zitti E Buoni на конкурсе, состоявшемся в Роттердаме.

Удивительно, но букмекеры сейчас надеются, что победу в Евровидении 2022 снова одержит Италия, а именно - дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi.

Украине пока пророчат 7 место.

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:

  • Украина
  • Албания
  • Армения
  • Великобритания
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Грузия
  • Германия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Черногория
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Россия
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария

Наш артист в первом полуфинале выступит под №9.

График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)

Интересные факты о Евровидении

На сцене Евровидения не разрешается присутствие более шести человек (включая танцоров). До 1971-го это ограничение составляло вообще три человека.

Первый скандал в истории Евровидения произошел в 1957 году, когда представители Дании Бирт Вилке и Густав Винклер страстно целовались 11 секунд в конце своего выступления. Тогда это считалось аморальным поступком для ТВ.

Самой молодой победительницей в истории Евровидения на сегодня является 13-летняя Сандра Ким из Бельгии, победившая на конкурсе в 1986 году.

В разные годы победителями Евровидения становились такие звезды, как: ABBA, Селин Дион, Клифф Ричард и Хулио Иглесиас.

Самая короткая песня в истории Евровидения - трек Aina Mun Pitää от финских панков Pertti Kurikan Nimipäivät. Она длится всего 1 минуту 27 секунд. У всех участников группы Синдром Дауна.

Животных запрещено выводить на сцену Евровидения.

Ирландия является рекордсменом по количеству побед на Евровидении - их у нее семь!

Все песни Евровидения должны длиться не дольше трех минут.

После того, как Руслана выиграла Евровидение 2004, она получила место в парламенте.

Ранее мы писали, что вокруг Нацотбора к Евровидению может разразиться скандал из-за Тины Кароль, Wellboy и денег.

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Евровидение 2022