Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2022: видео с победителем Нацотбора

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Как прошел нацотбор на Евровидение 2022

В организованном Суспільним конкурсе принимали участие восемь исполнителей и коллективов в таком порядке:

Cloudless - All Be Alright Michael Soul - Demons Our Atlantic - Моя любов Barleben - Hear My Words Roxolana - Girlzzzz Kalush Orchestra - Stefania Wellboy - Nozzy Bossy Alina Pash - Тіні забутих предків

Вот так выступила именно триумфатор Нацотбора и другие участники:

Оценивали выступления зрители со всей Украины, а также звездное жюри, в которое входили Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

Кроме выступления конкурсантов на сцене национального отбора также сверкали представители Украины разных лет на Детском Евровидении: Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

А еще Джамала, Тина Кароль и любимцы европейской публики - группа Go_A.

Заметим, что за день до финала Нацотбора букмекеры пророчили победу с огромным отрывом Алине Паш.

Второе место эксперты отдавали Роксолане Сироте.

А замыкали тройку лидеров букмекерских прогнозов Kalush Orchestra во главе с Олегом Псюком.

Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Когда и где состоится Евровидение 2022

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу: два полуфинала и Большой финал. Вот график:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Интересно, что билеты будут продаваться на 9 шоу - шесть репетиций и три живые концерты. Однако приобрести их пока нельзя. Не известна и цена.

Скорее всего, желающим попасть на Евровидение 2022 придется заплатить до 300 евро. В прошлые годы самые дешевые билеты были на репетиции полуфинала, а самые дорогие - на Гранд-финал.

К слову, билеты на Евровидение 2021 стоили от 40 до 245 евро. Самые дорогие тикеты продавались на Большой финал Евровидения 2019, который проходил в Израиле. Тогда стоимость некоторых билетов достигала 415 евро.

Ведущие Евровидения 2022

Ведущими Евровидения в Турине будут три звезды итальянского (и не только) шоу-бизнеса.

Одним из них будет певец Майкл Холбрук Пенниман-младший, более известный как MIKA. Всемирно известным он стал благодаря хиту Grace Kelly.

Компанию ему составит одна из самых титулованных итальянских артисток Лаура Паузини. Она выиграла четыре латиноамериканских Грэмми, Грэмми и Золотой глобус.

В 2021 году Лаура была номинирована на Оскар за лучшую оригинальную песню с Io si (Seen) из фильма Жизнь впереди.

А еще на сцене вы увидите шоумена Алессандро Каттелана.

Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)

Кстати, будет принимать конкурсантов и меломанов многофункциональная спортивно-концертная арена Пала-Альпитур, которая вмещает 16 600 зрителей, а ее площадь составляет более 30 квадратных метров!

Арена Пала-Альпитур в Турине (фото: palaalpitour.it)

Проведение Евровидения 2022 в Италии стало возможным после победы группы Maneskin с песней Zitti E Buoni на конкурсе, состоявшемся в Роттердаме.

Удивительно, но букмекеры сейчас надеются, что победу в Евровидении 2022 снова одержит Италия, а именно - дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi.

Украине пока пророчат 7 место.

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители 41 страны:

Украина

Албания

Армения

Великобритания

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Наш артист в первом полуфинале выступит под №9.

График выступлений в полуфиналах (eurovisionworld.com)

Интересные факты о Евровидении

На сцене Евровидения не разрешается присутствие более шести человек (включая танцоров). До 1971-го это ограничение составляло вообще три человека.

Первый скандал в истории Евровидения произошел в 1957 году, когда представители Дании Бирт Вилке и Густав Винклер страстно целовались 11 секунд в конце своего выступления. Тогда это считалось аморальным поступком для ТВ.

Самой молодой победительницей в истории Евровидения на сегодня является 13-летняя Сандра Ким из Бельгии, победившая на конкурсе в 1986 году.

В разные годы победителями Евровидения становились такие звезды, как: ABBA, Селин Дион, Клифф Ричард и Хулио Иглесиас.

Самая короткая песня в истории Евровидения - трек Aina Mun Pitää от финских панков Pertti Kurikan Nimipäivät. Она длится всего 1 минуту 27 секунд. У всех участников группы Синдром Дауна.

Животных запрещено выводить на сцену Евровидения.

Ирландия является рекордсменом по количеству побед на Евровидении - их у нее семь!

Все песни Евровидения должны длиться не дольше трех минут.

После того, как Руслана выиграла Евровидение 2004, она получила место в парламенте.