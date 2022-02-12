Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Як пройшов Нацвідбір на Євробачення 2022

В організованому Суспільним конкурсі брали участь вісім виконавців та колективів у такому порядку:

Cloudless - All Be Alright Michael Soul - Demons Our Atlantic - Моя любов Barleben - Hear My Words Roxolana - Girlzzzz Kalush Orchestra - Stefania Wellboy - Nozzy Bossy Alina Pash - Тіні забутих предків

Ось так виступила саме тріумфатор Нацвідбору і інші учасники:

Оцінювали виступи глядачі з усієї України, а також зіркове журі, до якого входили Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Окрім виступу конкурсантів на сцені національного відбору також виблискували представники України різних років на Дитячому Євробаченні: Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов і Олена Усенко.

А ще Джамала, Тіна Кароль та улюбленці європейської публіки - гурт Go_A.

Зауважимо, що за день до фіналу Нацвідбору букмекери пророкували перемогу з величезним відривом Аліні Паш.

Друге місце експерти віддавали Роксолані Сироті.

А замикали трійку лідерів букмекерських прогнозів Kalush Orchestra на чолі з Олегом Псюком.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Коли і де відбудеться Євробачення 2022

Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).

66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:

перший півфінал - 10 травня

другий півфінал - 12 травня

Великий фінал - 14 травня

Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.

Цікаво, що квитки будуть продаватися на 9 шоу - шість репетицій і три живі концерти. Однак придбати їх поки що не можна. Не відома і ціна.

Швидше за все, бажаючим потрапити на Євробачення 2022 доведеться заплатити до 300 євро. У минулі роки найдешевші квитки були на репетиції півфіналу, а найдорожчі - на Гранд-фінал.

До слова, квитки на Євробачення 2021 коштували від 40 до 245 євро. Найдорожчі тікети продавалися на Великий фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість деяких квитків сягала 415 євро.

Ведучі Євробачення 2022

Ведучими Євробачення у Турині будуть три зірки італійського (і не тільки) шоу-бізнесу.

Одним з них буде співак Майкл Холбрук Пенніман-молодший, більш знаний як MIKA. Всесвітньо відомим він став завдяки хіту Grace Kelly.

Компанію йому складу одна з найтитулованіших італійських артисток Лаура Паузіні. Вона виграла чотири латиноамериканські Ґреммі, Ґреммі та Золотий глобус.

У 2021 році Лаура була номінована на Оскар за найкращу оригінальну пісню з Io sì (Seen) з фільму Життя попереду.

А ще на сцені ви побачите шоумена Алессандро Каттелана.

Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)

До речі, прийматиме конкурсантів та меломанів багатофукціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить більше 30 квадратних метрів!

Арена Пала-Альпітур в Турині (фото: palaalpitour.it)

Проведення Євробачення 2022 у Італії стало можливим після перемоги гурту Maneskin з піснею Zitti E Buoni на конкурсі, що відбувся у Роттердамі.

Дивно, але букмекери наразі сподіваються, що перемогу у Євробаченні 2022 знову виборе Італія, а саме - дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi.

Україні поки що пророкують 7 місце.

Всього у конкурсі цього року

Україна

Албанія

Вірменія

Велика Британія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Наш артист у першому півфіналі виступить під №9.

Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)

Цікаві факти про Євробачення

На сцені Євробачення не дозволяється присутність більше шести осіб (включаючи танцюристів). До 1971-го це обмеження становило взагалі три людини.

Перший скандал в історії Євробачення стався у 1957 році, коли представники Данії Бірте Вілке і Густав Вінклер пристрасно цілувалися 11 секунд у кінці свого виступу. Тоді це вважалося аморальним вчинком для ТБ.

Наймолодшою ​​переможницею в історії Євробачення на сьогодні є 13-річна Сандра Кім з Бельгії, яка перемогла на конкурсі у 1986 році.

У різні роки переможцями Євробачення ставали такі зірки, як: ABBA, Селін Діон, Кліф Річард та Хуліо Іглесіас.

Найкоротша пісня в історії Євробачення - трек Aina Mun Pitää від фінських панків Pertti Kurikan Nimipäivät. Вона триває лише 1 хвилину 27 секунд. У всіх учасників групи Синдром Дауна.

Живих тварин заборонено виводити на сцену Євробачення

Ірландія є рекордсменом за кількістю перемог на Євробаченні - їх у неї сім!

Усі пісні Євробачення мають тривати не довше трьох хвилин.

Після того, як Руслана виграла Євробачення 2004, вона отримала місце в парламенті.