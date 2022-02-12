Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору

Україну на конкурсі Євробачення 2022 представить Alina Pash. Саме вона здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 12 лютого.
Про те, як пройшов відбір, і коли Україна виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться цього року в Італії, - дивіться і читайте у матеріалі Styler.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
В організованому Суспільним конкурсі брали участь вісім виконавців та колективів у такому порядку:
Ось так виступила саме тріумфатор Нацвідбору і інші учасники:
Оцінювали виступи глядачі з усієї України, а також зіркове журі, до якого входили Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.
Окрім виступу конкурсантів на сцені національного відбору також виблискували представники України різних років на Дитячому Євробаченні: Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов і Олена Усенко.
А ще Джамала, Тіна Кароль та улюбленці європейської публіки - гурт Go_A.
Зауважимо, що за день до фіналу Нацвідбору букмекери пророкували перемогу з величезним відривом Аліні Паш.
Друге місце експерти віддавали Роксолані Сироті.
А замикали трійку лідерів букмекерських прогнозів Kalush Orchestra на чолі з Олегом Псюком.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).
66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:
Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.
Цікаво, що квитки будуть продаватися на 9 шоу - шість репетицій і три живі концерти. Однак придбати їх поки що не можна. Не відома і ціна.
Швидше за все, бажаючим потрапити на Євробачення 2022 доведеться заплатити до 300 євро. У минулі роки найдешевші квитки були на репетиції півфіналу, а найдорожчі - на Гранд-фінал.
До слова, квитки на Євробачення 2021 коштували від 40 до 245 євро. Найдорожчі тікети продавалися на Великий фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість деяких квитків сягала 415 євро.
Ведучими Євробачення у Турині будуть три зірки італійського (і не тільки) шоу-бізнесу.
Одним з них буде співак Майкл Холбрук Пенніман-молодший, більш знаний як MIKA. Всесвітньо відомим він став завдяки хіту Grace Kelly.
Компанію йому складу одна з найтитулованіших італійських артисток Лаура Паузіні. Вона виграла чотири латиноамериканські Ґреммі, Ґреммі та Золотий глобус.
У 2021 році Лаура була номінована на Оскар за найкращу оригінальну пісню з Io sì (Seen) з фільму Життя попереду.
А ще на сцені ви побачите шоумена Алессандро Каттелана.
Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)
До речі, прийматиме конкурсантів та меломанів багатофукціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить більше 30 квадратних метрів!
Арена Пала-Альпітур в Турині (фото: palaalpitour.it)
Проведення Євробачення 2022 у Італії стало можливим після перемоги гурту Maneskin з піснею Zitti E Buoni на конкурсі, що відбувся у Роттердамі.
Дивно, але букмекери наразі сподіваються, що перемогу у Євробаченні 2022 знову виборе Італія, а саме - дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi.
Україні поки що пророкують 7 місце.
Всього у конкурсі цього року
Наш артист у першому півфіналі виступить під №9.
Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)
На сцені Євробачення не дозволяється присутність більше шести осіб (включаючи танцюристів). До 1971-го це обмеження становило взагалі три людини.
Перший скандал в історії Євробачення стався у 1957 році, коли представники Данії Бірте Вілке і Густав Вінклер пристрасно цілувалися 11 секунд у кінці свого виступу. Тоді це вважалося аморальним вчинком для ТБ.
Наймолодшою переможницею в історії Євробачення на сьогодні є 13-річна Сандра Кім з Бельгії, яка перемогла на конкурсі у 1986 році.
У різні роки переможцями Євробачення ставали такі зірки, як: ABBA, Селін Діон, Кліф Річард та Хуліо Іглесіас.
Найкоротша пісня в історії Євробачення - трек Aina Mun Pitää від фінських панків Pertti Kurikan Nimipäivät. Вона триває лише 1 хвилину 27 секунд. У всіх учасників групи Синдром Дауна.
Живих тварин заборонено виводити на сцену Євробачення
Ірландія є рекордсменом за кількістю перемог на Євробаченні - їх у неї сім!
Усі пісні Євробачення мають тривати не довше трьох хвилин.
Після того, як Руслана виграла Євробачення 2004, вона отримала місце в парламенті.
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