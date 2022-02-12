RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022: відео з переможцем Нацвідбору

Автор: Дмитрий Войналович

Україну на конкурсі Євробачення 2022 представить Alina Pash. Саме вона здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 12 лютого.

Про те, як пройшов відбір, і коли Україна виступатиме на міжнародному пісенному конкурсі, що відбудеться цього року в Італії, - дивіться і читайте у матеріалі Styler.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Як пройшов Нацвідбір на Євробачення 2022

В організованому Суспільним конкурсі брали участь вісім виконавців та колективів у такому порядку:

  1. Cloudless - All Be Alright
  2. Michael Soul - Demons
  3. Our Atlantic - Моя любов
  4. Barleben - Hear My Words
  5. Roxolana - Girlzzzz
  6. Kalush Orchestra - Stefania
  7. Wellboy - Nozzy Bossy
  8. Alina Pash - Тіні забутих предків

Ось так виступила саме тріумфатор Нацвідбору і інші учасники:

Оцінювали виступи глядачі з усієї України, а також зіркове журі, до якого входили Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Окрім виступу конкурсантів на сцені національного відбору також виблискували представники України різних років на Дитячому Євробаченні: Дарина Красновецька, Софія Іванько, Олександр Балабанов і Олена Усенко.

А ще Джамала, Тіна Кароль та улюбленці європейської публіки - гурт Go_A.

Зауважимо, що за день до фіналу Нацвідбору букмекери пророкували перемогу з величезним відривом Аліні Паш.

Друге місце експерти віддавали Роксолані Сироті.

А замикали трійку лідерів букмекерських прогнозів Kalush Orchestra на чолі з Олегом Псюком.

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Коли і де відбудеться Євробачення 2022

Слоган цьогорічного Євробачення - Звук краси (The Beauty of Sound).

66-й міжнародний пісенний конкурс пройде у травні в італійському Турині. В рамках дійства традиційно відбудеться три шоу: два півфінали та Великий фінал. Ось графік:

  • перший півфінал - 10 травня
  • другий півфінал - 12 травня
  • Великий фінал - 14 травня

Усі виступи будуть розпочинатися о 21:00 за київським часом.

Цікаво, що квитки будуть продаватися на 9 шоу - шість репетицій і три живі концерти. Однак придбати їх поки що не можна. Не відома і ціна.

Швидше за все, бажаючим потрапити на Євробачення 2022 доведеться заплатити до 300 євро. У минулі роки найдешевші квитки були на репетиції півфіналу, а найдорожчі - на Гранд-фінал.

До слова, квитки на Євробачення 2021 коштували від 40 до 245 євро. Найдорожчі тікети продавалися на Великий фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість деяких квитків сягала 415 євро.

Ведучі Євробачення 2022

Ведучими Євробачення у Турині будуть три зірки італійського (і не тільки) шоу-бізнесу.

Одним з них буде співак Майкл Холбрук Пенніман-молодший, більш знаний як MIKA. Всесвітньо відомим він став завдяки хіту Grace Kelly.

Компанію йому складу одна з найтитулованіших італійських артисток Лаура Паузіні. Вона виграла чотири латиноамериканські Ґреммі, Ґреммі та Золотий глобус.

У 2021 році Лаура була номінована на Оскар за найкращу оригінальну пісню з Io sì (Seen) з фільму Життя попереду.

А ще на сцені ви побачите шоумена Алессандро Каттелана.

Алессандро Каттелан (фото: instagram.com/alecattelan)

До речі, прийматиме конкурсантів та меломанів багатофукціональна спортивно-концертна арена Пала-Альпітур, яка вміщує 16 600 глядачів, а її площа становить більше 30 квадратних метрів!

Арена Пала-Альпітур в Турині (фото: palaalpitour.it)

Проведення Євробачення 2022 у Італії стало можливим після перемоги гурту Maneskin з піснею Zitti E Buoni на конкурсі, що відбувся у Роттердамі.

Дивно, але букмекери наразі сподіваються, що перемогу у Євробаченні 2022 знову виборе Італія, а саме - дует Mahmood & Blanco з піснею Brividi.

Україні поки що пророкують 7 місце.

Всього у конкурсі цього року

  • Україна
  • Албанія
  • Вірменія
  • Велика Британія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія

Наш артист у першому півфіналі виступить під №9.

Графік виступів у півфіналах (eurovisionworld.com)

Цікаві факти про Євробачення

На сцені Євробачення не дозволяється присутність більше шести осіб (включаючи танцюристів). До 1971-го це обмеження становило взагалі три людини.

Перший скандал в історії Євробачення стався у 1957 році, коли представники Данії Бірте Вілке і Густав Вінклер пристрасно цілувалися 11 секунд у кінці свого виступу. Тоді це вважалося аморальним вчинком для ТБ.

Наймолодшою ​​переможницею в історії Євробачення на сьогодні є 13-річна Сандра Кім з Бельгії, яка перемогла на конкурсі у 1986 році.

У різні роки переможцями Євробачення ставали такі зірки, як: ABBA, Селін Діон, Кліф Річард та Хуліо Іглесіас.

Найкоротша пісня в історії Євробачення - трек Aina Mun Pitää від фінських панків Pertti Kurikan Nimipäivät. Вона триває лише 1 хвилину 27 секунд. У всіх учасників групи Синдром Дауна.

Живих тварин заборонено виводити на сцену Євробачення

Ірландія є рекордсменом за кількістю перемог на Євробаченні - їх у неї сім!

Усі пісні Євробачення мають тривати не довше трьох хвилин.

Після того, як Руслана виграла Євробачення 2004, вона отримала місце в парламенті.

Раніше ми писали, що довкола Нацвідбора до Євробачення може спалахнути скандал через Тіну Кароль, Wellboy і гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евровидение 2022