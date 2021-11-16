ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 10:28
Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве Что будет с Ледовым стадионом в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ледовый стадион в Киеве на проспекте Глушкова, 9 станет теннисным центром. Это стало известно после результатов тендера, который состоялся 8 ноября.

Об этом пишет "Первый деловой".

Что известно сейчас

Реновацию Ледового стадиона будет выполнять ООО "Техно Стиль Групп" на сумму 95, 47 млн гривен. Цена оказалась даже меньше ожидаемой (101,49 миллиона гривен).

Согласно договору, победитель тендера должен выполнить ряд работ по обустройству новых теннисных кортов, произвести капитальный ремонт, в том числе и административного здания, отремонтировать инженерные сети, дороги и площадки.

Запланировано, что будет сделано новое искусственное многослойное покрытие кортов, а к ним ведущий перекрытый переход. Корты будут накрываться металлическим каркасом с последующим утеплением. Также обещано заменить все оборудование на новое.

История Ледового стадиона

Напомним, Ледовый стадион в Киеве представляет собой спортивный комплекс под открытым небом с ледовыми дорожками. Его построили в 1975 году. Также к нему относится крытая спортивная арена, которую начали строить в 1978 году, но так и не достроили до наших дней. С начала строительства темпы были не очень быстрыми, а после чернобыльской катастрофы в 1986 году и вовсе замедлились.

В середине 1990-х годов строительство крытой арены остановилось навсегда.

Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в КиевеСтало известно, что построят на месте Ледового стадиона в КиевеЛедовый стадион в Киеве (фото: wikimapia.org)

Как мы ранее писали, такими могли быть станции метро "Глубочицкая" и "Татарка". Но их так и не построили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно