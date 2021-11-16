Стало известно, что построят на месте Ледового стадиона в Киеве

Ледовый стадион в Киеве на проспекте Глушкова, 9 станет теннисным центром. Это стало известно после результатов тендера, который состоялся 8 ноября.

Что известно сейчас

Реновацию Ледового стадиона будет выполнять ООО "Техно Стиль Групп" на сумму 95, 47 млн гривен. Цена оказалась даже меньше ожидаемой (101,49 миллиона гривен).

Согласно договору, победитель тендера должен выполнить ряд работ по обустройству новых теннисных кортов, произвести капитальный ремонт, в том числе и административного здания, отремонтировать инженерные сети, дороги и площадки.

Запланировано, что будет сделано новое искусственное многослойное покрытие кортов, а к ним ведущий перекрытый переход. Корты будут накрываться металлическим каркасом с последующим утеплением. Также обещано заменить все оборудование на новое.

История Ледового стадиона

Напомним, Ледовый стадион в Киеве представляет собой спортивный комплекс под открытым небом с ледовыми дорожками. Его построили в 1975 году. Также к нему относится крытая спортивная арена, которую начали строить в 1978 году, но так и не достроили до наших дней. С начала строительства темпы были не очень быстрыми, а после чернобыльской катастрофы в 1986 году и вовсе замедлились.

В середине 1990-х годов строительство крытой арены остановилось навсегда.

Ледовый стадион в Киеве (фото: wikimapia.org)