Стало известно, где похоронят Леонида Куравлева

По данным издания, на памятнике жены Куравлева выбито его собственное имя. Нет только даты смерти. Артист уже несколько месяцев живет за городом и перестал общаться практически со всеми. Смерть супруги 8 лет назад его сильно подкосила, и он перестал сниматься в кино и давать интервью. Однако еще в 2020 году он посещал юбилеи своих друзей и коллег, а также общался по телефону с самыми близкими.

История любви Леонида Куравлева и его жены Нины

Они познакомились в 1952 году, когда были еще подростками. Куравлеву было 16 лет, а Нине всего 13. Через 8 лет они поженились и больше никогда не расставались. В браке они прожили более 50 лет и успели отпраздновать золотую свадьбу. В 1962 году у них родилась дочь Екатерина. В юности она увлеклась кино и дубляжем, но потом выбрала профессию психотерапевта. Известно, что после развода она переехала к отцу и присматривала за ним в последние годы.

В 1978 году у пары родился сын Василий. С 2004 года он работает в Российском университете дружбы народов, кандидат экономических наук. Кроме того, у Куравлева три внука – Степан, Федор и Григорий.

Нина Васильевна была преподавателем английском языка и работала директором школы. Она скончалась в возрасте 72 лет и была похоронена 8 лет назад на Троекуровском кладбище. Там же завещал себя похоронить и Куравлев.

Могила жены Леонида Куравлева

Близкий друг артиста художник Никас Сафронов рассказал, что Куравлев обращался к нему по поводу шикарного надгробного памятника для себя и своей супруги. Но потом передумал. Он хотел, что-то грандиозное и почти год Сафронов делал проект надгробия. Куравлев подумал и решил сделать что-то попроще.

"Никас, неудобно. Там академики так скромно лежат. Я поставлю то, что делают обычно на кладбищах", - цитирует слова актера Сафронов.

А недавно друзья и поклонники обнаружили, что на гранитном памятнике появилось имя самого Леонида Куравлева, но без дат. А это по мнению, близких людей актера, может значить только одно – он готовится к смерти.

Исчезновение Леонида Куравлева

Сейчас актеру уже 84 года, и он ведет очень уединенный образ жизни. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году он покинул свою квартиру в элитном районе и переехал жить на дачу. До некоторого времени на звонки отвечала его дочь Екатерина. Она открывала двери гостям и следила, чтобы отца никто не беспокоил. Но в конце 2020 года пропала связь и с ней.

Последний раз его видели почти год назад и сейчас никто не знает, где он находится.

"Я последний раз видел его полтора года назад. Он приезжал ко мне. Состояние у него было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти. У него ушла из жизни любимая жена. Она для него была как мать. Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя". – рассказал Никас Сафронов.

Еще один близкий друг Куравлева Александр Шпагин сказал, что артист готовит себя к смерти.

"Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он все более уходящий объект. Он себя готовит на тот свет", - сказал Шпагин.

Леонид Куравлев один из самых известных советских актеров, был на пике популярности в 70-80-х годах. На его счету такие фильмы, как: "Начало", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Мимино", "Шла собака по роялю", "Место встречи изменить нельзя", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".