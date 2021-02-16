Стало відомо, де поховають Леоніда Куравльова

За даними видання, на пам'ятнику дружини Куравльова вибито його власне ім'я. Дати смерті немає. Артист вже кілька місяців живе за містом і перестав спілкуватися практично з усіма. Смерть дружини 8 років тому його сильно підкосила, і він перестав зніматися в кіно і давати інтерв'ю. Однак ще у 2020 році він відвідував ювілеї своїх друзів і колег, а також спілкувався телефоном з самими близькими.

Історія кохання Леоніда Куравльова і його дружини Ніни

Вони познайомилися в 1952 році, коли були ще підлітками. Куравльову було 16 років, а Ніні всього 13. Через 8 років вони одружилися і більше ніколи не розлучалися. У шлюбі вони прожили понад 50 років і встигли відсвяткувати золоте весілля. У 1962 році у них народилася донька Катерина. У юності вона захопилася кіно і дубляжем, але потім обрала професію психотерапевта. Відомо, що після розлучення вона переїхала до батька і доглядала за ним в останні роки.

У 1978 році у пари народився син Василь. З 2004 року він працює в Російському університеті дружби народів, кандидат економічних наук. Крім того, у Куравльова три онуки – Степан, Федір і Григорій.

Ніна Василівна була викладачем англійською мови та працювала директором школи. Вона померла у віці 72 років і була похована 8 років тому на Троєкуровському кладовищі. Там же заповів себе поховати й Куравльов.

Могила дружини Леоніда Куравльова

Близький друг артиста художник Нікас Сафронов розповів, що Куравльов звертався до нього з приводу шикарного надгробного пам'ятника для себе і своєї дружини. Але потім передумав. Він хотів, щось грандіозне і майже рік Сафронов робив проєкт надгробку. Куравльов подумав і вирішив зробити щось простіше.

"Нікас, незручно. Там академіки так скромно лежать. Я поставлю те, що роблять зазвичай на кладовищах", - цитує слова актора Сафронов.

А нещодавно друзі та шанувальники виявили, що на гранітному пам'ятнику з'явилося ім'я самого Леоніда Куравльова, але без дат. А це на думку, близьких людей актора, може означати тільки одне – він готується до смерті.

Зникнення Леоніда Куравльова

Зараз акторові вже 84 роки, і він веде дуже відокремлений спосіб життя. Через пандемію коронавірусу у 2020 році він покинув свою квартиру в елітному районі та переїхав жити на дачу. До деякого часу на дзвінки відповідала його дочка Катерина. Вона відкривала двері гостям і стежила, щоб батька ніхто не турбував. Але наприкінці 2020 року зник зв'язок і з нею.

Останній раз його бачили майже рік тому і зараз ніхто не знає, де він знаходиться.

"Я останній раз бачив його півтора року тому. Він приїжджав до мене. Стан у нього був більш-менш нормальний, але він весь час думав про смерть. У нього пішла з життя улюблена дружина. Вона для нього була як мати. Він завжди був замкнутою людиною. Раніше ходив на галасливі заходи, а потім зник. Він з кожним роком все більше занурювався в себе". – розповів Нікас Сафронов.

Ще один близький друг Куравльова Олександр Шпагін сказав, що артист готує себе до смерті.

"Людина все більше хворіє на хворобу смерті. Він все більше об'єкт, що йде. Він готує себе на той світ", - сказав Шпагін.

Леонід Куравльов один з найвідоміших радянських акторів, був на піку популярності у 70-80-х роках. На його рахунку такі фільми, як "Початок", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Іван Васильович змінює професію", "Міміно", "Йшла собака по роялю", "Місце зустрічі змінити не можна", "Афоня", "Найчарівніша і найпривабливіша".