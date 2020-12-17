Стало известно, когда и где похоронят Кернеса: кто сможет проститься с мэром Харькова

Умерший 17 декабря Геннадий Кернес будет похоронен в родном Харькове в начале следующей недели.

Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я в два часа (14:00) буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут в или понедельник (21 декабря), или во вторник (22 декабря). Все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - заявил Терехов.

По словам чиновника, церемонию прощания с Кернесом проведут таким образом, чтобы с мэром могли проститься все желающие.

"Для харьковчан это большое горе, для меня это большое горе", - отметил он и добавил, что считает своего умершего коллегу "брендом Харькова".

Сейчас же решаются организационные вопросы, связанные со смертью харьковского градоначальника.

Терехов рассказал, когда похоронят Кернеса

Также Терехов признался, что у него был разговор с Кернесом перед первой сессией горсовета, и тот был в хорошем расположении духа.

"У него было нормальное настроение. Обычный был разговор, как мы общались многие годы", - отметил чиновник.

Ранее мы писали, что жена Кернеса показала редкое фото с ним.

Также сын Геннадия Адольфовича, Родион Гайсинский, растрогал сеть словами об отце.