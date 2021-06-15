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Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Новина українською →
Киев, Вторник 15 июня 2021 10:33
Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса Фото: Григория Чапкиса похоронят в Киеве (facebook.com.grigoriychapkis)
Автор: Людмила Жукова

Григорий Чапкис скончался 13 июня в возрасте 91 года. Причиной его смерти стал возраст, а не коронавирус. Сейчас стало известно, где и когда похоронят талантливейшего украинского хореографа.

О том, где и когда проведут в последний путь танцора рассказал его сін Грегори в своих Instagram-storiies.

Итак, похороны Григория Чапкиса будут проходить 18 июня, в пятницу.

Прощание пройдет с 11 до 13 в клубе Кабинета Министров, на улице Институтской 7. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище. В 15.00 пройдет поминальный обед для родственников и близких хореографа.

Стало известно, где и когда похоронят Григория ЧапкисаГригорий Чапкис умер в возрасте 91 года (Скриншот)

Напомним, что сын Чапкиса Грег рассказал, что планирует прилететь на похороны, однако им с семьей еще предстоит определиться со всеми формальностями.

По словам сына хореографа, в последние дни рядом с отцом была его дочь, сестра Грега, Лилия. Также до последнего рядом с Чапкисом находилась и жена Мила.

Читайте также о женах выдающегося артиста в нашем материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами".

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