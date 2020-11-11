ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Олейника уличили в поддержке кандидата в мэры Днепра Краснова

Днепр, Среда 11 ноября 2020 10:42
Олейника уличили в поддержке кандидата в мэры Днепра Краснова
Фото: Святослав Олейник (из открытых источников)
Автор: Styler

Олейник мог помочь организовать присутствие Краснова на встрече с министром Степановым

Глава Днепропетровского облсовета, соратник олигарха Игоря Коломойского Святослава Олейника уличили в поддержке кандидата в мэры Днепра Загида Краснова.

Как пишет местное издание "Днепропетровская панорама", именно Олейник помог организовать присутствие Краснова на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым в Днепре.

Как известно, 10 ноября был один из плановых визитов министра в областную больницу имени Мечникова. Именно этой больницей руководит Сергей Рыженко, кандидат в мэры города от "Слуги народа".

На встрече министра Степанова с врачами Краснов решил также презентовать свои инициативы. В частности, он предложил место парков, скверов и мероприятий по благоустройству Днепра, потратить деньги днепрян на статьи, которые должны финансироваться Национальной службой здоровья Украины, за что был раскритикован местными активистами.

Напомним, ране РБК-Украина писало, что Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны ДнепрСвятослав ОлейникЗагид Краснов

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь