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Стало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в нормі

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 12:03
Стало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в нормі
У Миколаївській області немає коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Мер Миколаєва пояснив, чому в місті та області, як і раніше, жодного хворого на коронавірус

Коронавірус у Миколаєві та області як і раніше не виявлено, хоча по всій країні вже 1668 випадків зараження станом на ранок 8 квітня. Розібратися з "феноменом Миколаївщини" вирішили в МОЗ, а Володимир Зеленський під час селекторної наради запитав керівництво області, чи не приховують вони реальну картину. Але у голови обладміністрації і мера Миколаєва знайшлася відповідь.

Так, обласний голова Олександр Стадник запропонував написати офіційний лист і запросив комісію з МОЗ. У відомстві відреагували, і перевірку призначили на кінець тижня.

А градоначальник Олександр Сенкевич сказав, що в місті тести ПЛР роблять, але поки що жодного випадку не підтвердили. Мер запевнив, що тести роблять усім, кого госпіталізують з підозрілими симптомами.

Сенкевич також зазначив, що якщо в місті рік тому в цей же час зафіксували 63 випадки пневмонії, то в цьому році таких випадків удвічі менше. А кількостей смертей за добу в місті більше не стало.

"У нас кількість умираючих в Миколаєві - 10-16 осіб на добу, все по сезону, як зазвичай йде, все в нормі", - сказав Сенкевич.

Одначе, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що в області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавіруса, і "феномен Миколаївської області" збираються перевірити.

Поки в МОЗ намагаються розгадати цю загадку, в мережі множаться меми на цю тему. Нижче - найсмішніші фотожаби.

Стало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в норміСтало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в норміСтало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в норміСтало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в норміСтало відомо, чому в Миколаєві немає коронавіруса: все в нормі

Меми на тему відсутності випадків коронавіруса у Миколаївській області (фото: соцмережі)

Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксували 206 нових випадків COVID-19. За кількістю хворих лідирує Чернівецька область (273), Київ (256), Івано-Франківська (198) й Тернопільська (168) області.

Раніше ми писали, що в Запоріжжі священики УПЦ МП рятували людей від коронавіруса читаючи молитви з вертольота.

Приріст підтверджених випадків коронавірусу за добу складає 14%, - МОЗ У Сінгапурі заборонили всі громадські зібрання
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