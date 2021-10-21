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Стало известно, почему в Кировоградской области меньше всего болеют COVID

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Четверг 21 октября 2021 10:14
Стало известно, почему в Кировоградской области меньше всего болеют COVID В Кировоградской области мало больных COVIF (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине продолжает атаковать людей и многие области уже стали "красными". Интересно, что в Кировоградской области такого "горения" не наблюдается, тут в больницах заполнено всего 30% коек.

Парадокс этого явления объяснили в ТСН.

Главврач Центральной городской больницы Александр Артюх сообщил, что по состоянию на 20 октября в больнице находятся около 70 "ковидных" больных, что составляет около 30% от заполняемости коек.

Медики надеются, что они не будут ощущать такой пик, как был весной 2021 года и у них хватит сил и персонала предолеть эту волну.

В горсовете Кропивницкого считают, что инфекцию тормозят жесткие ограничения в транспорте.

Коммунальные автобусы и троллейбусы ездят наполовину заполненными. На остановках, конечно, очереди. Люди недовольны, но уже привыкли и смирились.

Кстати, в области очень много желающих вакцинироваться, люди стоят в очередях в центры, чтобы сделать прививку.

Пенсионеров вакцинируют прямо возле их домов. Для этого были организованы выездные пункты вакцинации в коммунальном транспорте, которые выезжали именно в микрорайоны частного сектора, где проживает подавляющее большинство населения пенсионного возраста. Это также спасает больницы от наплыва пациентов, предполагают в городском управлении здравоохранения.

Как мы ранее писали, Голубовская назвала главную опасность Дельты.

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