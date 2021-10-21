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Стало відомо, чому в Кіровоградській області найменше хворіють COVID

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Четвер 21 жовтня 2021 10:14
Стало відомо, чому в Кіровоградській області найменше хворіють COVID У Кіровоградській області мало хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні продовжує атакувати людей і багато областей вже стали "червоними". Цікаво, що в Кіровоградській області такого "горіння" не спостерігається, тут в лікарнях заповнено всього 30% ліжок.

Парадокс цього явища пояснили в ТСН.

Головлікар Центральної міської лікарні Олександр Артюх повідомив, що станом на 20 жовтня в лікарні перебувають близько 70 "ковідних" хворих, що становить близько 30% від заповнюваності ліжок.

Медики сподіваються, що вони не будуть відчувати такий пік, як був навесні 2021 року й у них вистачить сил і персоналу побороти цю хвилю.

У міськраді Кропивницького вважають, що інфекцію гальмують жорсткі обмеження в транспорті.

Комунальні автобуси й тролейбуси їздять наполовину заповненими. На зупинках, звичайно, черги. Люди незадоволені, але вже звикли й змирилися.

До речі, в області дуже багато бажаючих вакцинуватися, люди стоять у чергах до центрів, щоб зробити щеплення.

Пенсіонерів вакцинують прямо біля їхніх будинків. Для цього були організовані виїзні пункти вакцинації в комунальному транспорті, які виїжджали саме в мікрорайони приватного сектора, де проживає переважна більшість населення пенсійного віку. Це також рятує лікарні від напливу пацієнтів, припускають у міському управлінні охорони здоров'я.

Як ми раніше писали, Голубовська назвала головну небезпеку Дельти.

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