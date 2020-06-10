Стало известно, почему Гвоздик завершил карьеру боксера: решил выбрать второе

Александр Гвоздик, украинский боксер в полутяжелом весе, заявил о завершении спортивной карьеры в 33 года. Спортсмен воздержался от комментариев, но поговаривают, что он решил пойти по стопам Конора Макгрегора и вплотную заняться бизнесом.

Эгис Климас, промоутер спортсмена, говорит, что Гвоздику было трудно справляться со спортивной карьерой и ведением бизнеса одновременно. Поэтому ему пришлось сделать выбор.

"Либо он посвящает себя на 100% боксу, либо бизнесу. Он решил выбрать второе", - сказал Климас, пишет ESPN.

Интересно, что решение Гвоздика уже сравнивают с недавним аналогичным решением ирландца Конора Макгрегора, что уже в третий раз хайпует на завершении карьеры.

"По стопам Конора пошел. Объявил о завершении карьеры, потом вернулся, потом снова объявил - и так круговорот спортивной жизни", - написал в сети украинский полусредневес Тарас Шелестюк и добавил. - Надеюсь, Саня еще будет боксировать".

Странно, что в недавнем интервью за 2019 год, Александр сказал, что никакого бизнеса помимо бокса у него нет.

"На сегодняшний день, нет. Хотел бы, но нужно, чтобы кто-то этот бизнес вел. Я смотрю в этом направлении, но сегодня мой бизнес - это бокс. Я рекламирую определенные вещи. Если это можно назвать бизнесом, то тогда да", - сказал спортсмен.

Напомним, что в октябре 2019-го Гвоздик потерпел свое первое поражение и потерял чемпионский пояс. Он проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10 раунде.

После этого поражения боксер угодил в больницу на обследование - он якобы почувствовал боль в затылке. Представитель боксера позже заявил, что никаких проблем со здоровьем у него нет.

Для Гвоздика поражение от Бетербиева стало первым в карьере. Ранее он одержал 17 побед в 17-ти поединках, причем 14 из них были добыты нокаутом.

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