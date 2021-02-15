Стало известно о многомиллионных долгах МАУ перед аэропортом "Борисполь"

Известно, что в 2013 году стороны договорились, что, в случае чего, компания сможет рассчитываться векселями. С тех пор таких было выписано на 300 млн грн и эта схема исправно работала вплоть до весны 2020 года, о чем год назад говорил в интервью действующий на тот момент гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

"Задолженность реструктуризирована по срокам погашений вексельных обязательств. Видим хорошую статистику по выплатам - были большие вексельные погашения перед Новым годом. И в целом, у нас за всю историю взаимоотношений с МАУ не было ни одной просрочки возврата векселей. Все платится в срок. Следующие большие погашения ожидаем в конце сезона – начале летней навигации 2020 года", - рассказывал гендиректора аэропорта.

Летняя навигация, как известно, так и не наступила, обрушив в Украине и мире всю авиаотрасль. В 2020 году МАУ выполнила лишь 47 тыс. рейсов или 42% от показателя 2019 года.

Количество перевезенных пассажиров также упала больше чем в четыре раза - если в 2019 году это было около 8 млн человек, то в прошлом году только 1,787 миллиона.

У "Борисполя" проблемы аналогичного порядка. Главный аэропорт страны обслужил всего 5,16 миллиона пассажиров, что на 66% меньше показателя предыдущего года.

По данным издания, к осени 2020 года "вексельный долг" МАУ достиг 500 млн грн.

В августе 2020 года МАУ подала иск в Хозсуд Киева к аэропорту, частному исполнителю и нотариусу о том, что выписанные ей же векселя не могут быть погашены, по крайней мере, сейчас.

Местом платежа по каждому из двух десятков векселей, выписанных двумя порциями в декабре 2019 года и в марте 2020 года, определено 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 127, АО "Укрэксимбанк" (главный офис банка).

Когда "Борисполь" и исполнители попытались предъявить векселя по указанному адресу оказалось, что у истца отсутствуют договорные отношения с банком по выполнению обязательств по этим векселям.

В связи с этим, векселя были предъявлены к платежу и опротестованы по местонахождению векселедателя в г. Киеве по ул. Лысенко, 4 и по местонахождению его главного офиса в г. Киеве по Харьковскому шоссе, 201-203, которые не являются местом платежа по этим векселям, говорится в решении Хозяйственного суда Киева, который 9 февраля 2021 года удовлетворил иск компании Коломойского.

После этого, "Борисполь" перевел МАУ на предоплату.

Как один из возможных вариантов решения долговой проблемы между главным аэропортом страны и ее главным авиаперевозчиком, видится то, что они снова сядут за стол переговоров и "Борисполь" конвертирует свои векселя в акции МАУ.

"Такой сценарий вполне серьезно обсуждался еще до кризиса. Правда, как показывает практика соседства с Коломойским в одном бизнесе, это для государства ничего хорошего не несет, примером чему служит история их отношений и попыток "бракоразводного" процесса вокруг "Укрнафты", - резюмирует издание.