Стало відомо про багатомільйонні борги МАУ перед аеропортом "Бориспіль"

Відомо, що в 2013 році сторони домовилися, що, в разі чого, компанія зможе розраховуватися векселями. З того часу таких було виписано на 300 млн грн і ця схема справно працювала аж до весни 2020 року, про що рік тому казав в інтерв'ю чинний на той момент гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

"Реструктуризована заборгованість за термінами погашення вексельних зобов'язань. Бачимо хорошу статистику з виплат - були великі вексельні погашення перед Новим роком. І в цілому, у нас за всю історію взаємин з МАУ не було жодного прострочення повернення векселів. Все сплачується в строк. Наступні великі погашення очікуємо в кінці сезону - початку літньої навігації 2020 року", - розповідав гендиректора аеропорту.

Літня навігація, як відомо, так і не настала, обрушивши в Україні й світі всю авіагалузь. У 2020 році МАУ виконала лише 47 тис. рейсів або 42% від показника 2019 року.

Кількість перевезених пасажирів також впала більше ніж у чотири рази - якщо у 2019 році це було близько 8 млн осіб, то торік тільки 1,787 мільйона.

У "Борисполя" проблеми аналогічного порядку. Головний аеропорт країни обслужив всього 5,16 мільйона пасажирів, що на 66% менше показника попереднього року.

За даними видання, до осені 2020 року "вексельний борг" МАУ досяг 500 млн грн.

У серпні 2020 року МАУ подала позов у Госпсуд Києва до аеропорту, приватному виконавцю та нотаріуса про те, що виписані їй же векселя не можуть бути погашені, принаймні, зараз.

За місцем платежу по кожному з двох десятків векселів, виписаних двома порціями в грудні 2019 року і в березні 2020 року, визначено 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, АТ "Укрексімбанк" (головний офіс банку).

Коли "Бориспіль" і виконавці намагалися пред'явити векселі за вказаною адресою виявилося, що у позивача відсутні договірні відносини з банком за виконання зобов'язань за цими векселями.

У зв'язку з цим, векселі були пред'явлені до платежу й опротестовані за місцезнаходженням векселедавця в м. Києві по вул. Лисенка, 4 та за місцезнаходженням його головного офісу - в м. Києві на Харківському шосе, 201-203, які не є місцем платежу за цими векселями, йдеться в рішенні Господарського суду Києва, який 9 лютого 2021 року задовольнив позов компанії Коломойського.

Після цього, "Бориспіль" перевів МАУ на передоплату.

Як один з можливих варіантів розв'язання боргової проблеми між головним аеропортом країни і її головним авіаперевізником, бачиться те, що вони знову сядуть за стіл переговорів і "Бориспіль" конвертує свої векселі в акції МАУ.

"Такий сценарій цілком серйозно обговорювався ще до кризи. Правда, як показує практика сусідства з Коломойським в одному бізнесі, це для держави нічого доброго не несе, прикладом чого служить історія їх відносин і спроб "шлюборозлучного" процесу навколо "Укрнафти", - резюмує видання.