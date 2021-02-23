Ляшко: иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев

После вакцинации от COVID иммунитет действует минимум 12 месяцев. Поэтому в проект бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения не рассматривает сценарий с отсутствием иммунитета через шесть месяцев после вакцинации.

"Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не произойдет какая-либо мутация, которая не была предусмотрена до этого", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что в проект бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины на 2022 год.