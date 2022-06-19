ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стало известно, что Коломойский отдыхает в Буковеле

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 22:08
Стало известно, что Коломойский отдыхает в Буковеле Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Человека похожего на Игоря Коломойского заметили на курорте "Буковель".

Об этом сообщает Днепровское издание "Днепр. Главное".

Мужчина передвигался по территории курорта в сопровождении двух женщин и мужчины. Похоже, что олигарх может скрываться с близкими от войны на собственном курорте в Карпатских горах.

Стало известно, что Коломойский отдыхает в БуковелеСтало известно, что Коломойский отдыхает в Буковеле

Напомним, что Игорю Коломойскому 59 лет и он не имеет права выезжать за границу Украины. Но, если бы и мог, то в другой стране его могут ждать неприятности - против украинского олигарха введены персональные санкции США 5 марта 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский Буковель
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее