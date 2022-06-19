ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, що Коломойський відпочиває в Буковелі

Новость на русском →
Неділя 19 червня 2022 22:08
Стало відомо, що Коломойський відпочиває в Буковелі Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Людину схожу на Ігоря Коломойського помітили на курорті "Буковель".

Про це повідомляє дніпровське видання "Дніпро. Головне".

Чоловік пересувався територією курорту у супроводі двох жінок та чоловіка. Схоже, що олігарх може ховатися з близькими від війни на власному курорті в карпатських горах.

Стало відомо, що Коломойський відпочиває в БуковеліСтало відомо, що Коломойський відпочиває в Буковелі

Нагадаємо, що Ігореві Коломойському 59 років і він не має права виїжджати за кордон України. Але, якби й міг, то в іншій країні на нього можуть чекати неприємності - проти українського олігарха запроваджено персональні санкції США 5 березня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский Буковель
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими