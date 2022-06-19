Стало відомо, що Коломойський відпочиває в Буковелі

Чоловік пересувався територією курорту у супроводі двох жінок та чоловіка. Схоже, що олігарх може ховатися з близькими від війни на власному курорті в карпатських горах.

Нагадаємо, що Ігореві Коломойському 59 років і він не має права виїжджати за кордон України. Але, якби й міг, то в іншій країні на нього можуть чекати неприємності - проти українського олігарха запроваджено персональні санкції США 5 березня 2021 року.