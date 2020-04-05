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Стало известно, когда в Киеве перестанет вонять из-за пожара в Чернобыльской зоне

STYLERЖизнь    05.04.2020 - 12:55
Стало известно, когда в Киеве перестанет вонять из-за пожара в Чернобыльской зоне
Из-за пожара в Чернобыле страдают киевляне (фото: dsns.gov.ua)

Эксперты рассказали, сколько еще людям придется терпеть вонь из-за пожара в Чернобыльской зоне

В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха из-за пожара в Чернобыльской зоне. Тысячи киевлян и жителей прилегающих к столице городов в социальных сетях жалуются на запах гари и плохое самочувствие.

Сколько же еще людям терпеть вонь, которая с улицы проникает в окна квартир и частных домов? Ответ на этот вопрос дали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Так, по словам специалистов, в первой половине дня 5 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое.

Именно такая ситуация, говорят в ДСНС, препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется", - подчеркивают эксперты.

При этом в службе предупреждают: данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней. Поэтому запах гари из-за пожаров в Киевской области жители столицы и жители других городов будут чувствовать еще как минимум до середины следующей недели.

Напомним, что 1 апреля под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые высиживали в гнездах птенцов.

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