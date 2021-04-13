Стало известно, когда в Киеве откроются детские сады

"Мы уже сегодня получили инструкцию. Мы откроемся не раньше 10 мая. Пока что сидим, ну а что делать", - рассказала одна из сотрудниц дошкольного учреждения Голосеевского района.

О таких же предполагаемых датах открытия садиков есть информация и из других районов Киева. Один из наших источников из Управления образованием Голосеевской ОГА рассказал, что прозвучала даже дата 7 июня (открытия садиков), мол, в дошкольных учреждениях ждут вакцину для сотрудников, а она прибудет не раньше 20 мая.

Напомним, что 19 марта Киев оказался в "красной" карантинной зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые требует этот уровень эпидемиологической опасности, но тогда общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали. Но, как известно, детские садики в Киеве закрыли 5 апреля в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в столице.

Отметим, что официальная информация по открытию или продлению закрытия детских садов появится только 14 апреля. В этот день состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве.