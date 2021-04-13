Стало відомо, коли в Києві відкриють дитячі садки

"Ми вже сьогодні отримали інструкцію. Ми відкриємося не раніше 10 травня. Поки що сидимо, ну а що робити", - розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.

Про такі ж передбачувані дати відкриття садочків є інформація і з інших районів Києва. Одне з наших джерел з Управління освітою Голосіївської ОДА розповіло, що прозвучала навіть дата 7 червня (відкриття садків), мовляв, у дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в "червоній" карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали. Але, як відомо, дитячі садки в Києві закрили 5 квітня у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу у столиці.

Відзначимо, що офіційна інформація щодо відкриття або продовження закриття дитячих садків з'явиться тільки 14 квітня. У цей день відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві.