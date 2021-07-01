Стало известно, каким будет курс доллара до конца лета

Курс доллара к гривне в летние месяцы будет не только стабильным, но может даже снизиться. Эксперты уверены, что никаких резких перекосов в ту или иную сторону не произойдет, и прогноз для национальной валюты очень оптимистичный.

Что будет с курсом доллара в ближайшие два месяца - читайте далее в нашем материале.

Гривне летом ничего не угрожает

"Никаких угроз стабильности гривны в ближайшие два месяца я не вижу. Напротив, уже в ближайшую неделю - полторы с высокой вероятностью тенденции к укреплению нацвалюты снова станут актуальными", - рассказал Сергей Кирилюк, директор департамента казначейских операций "Юнекс банка".

Эксперт говорит, что цены на сырье в мире удерживаются на очень высоких уровнях, поток переводов от трудовых мигрантов растет, прогноз урожая дает основания говорить о рекордном экспорте зерновых.

"Это будет обеспечивать стабильный приток валюты и оказывать давление на доллар. Кроме того, я ожидаю восстановления интереса нерезидентов к гособлигациям ближайшее время", - добавил Кирилюк.

С ним согласен и Роман Бабицкий, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины.

"Курс гривны действительно укрепляется. За последний месяц средняя ставка уменьшилась с 28,15 грн за доллар до 27,43 грн. Минфин прогнозирует, что на этой неделе он не выйдет за пределы коридора 27,30-27,70", - говорит он.

Это не означает, что нацвалюта до конца лета будет только укрепляться

По словам Кирилюка, ситуативные курсовые развороты неизбежны. Они могут вызываться как относительно "случайными" факторами, так и календарными.

К примеру, в конце месяца Госказначейство обычно выплачивает экспортерам крупные транши НДС-возмещения, что снижает их потребность в гривне.

В начале месяца растет спрос на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов. В такие моменты вероятны временные дисбалансы, которые тут же подхватывают спекулятивно настроенные участники торгов. Но это лишь коррекция.

"Ближайшим на горизонте прогноза важным событием для гривны будет продолжение сотрудничества с МВФ. Но, по ранее озвученным оценкам правительства, решение этого вопроса намечено на сентябрь", - говорит директор департамента казначейских операций.

В летние месяцы гривна станет сильнее

Сергей Кирилюк полагает, что нацвалюта в пиковые моменты может достигать отметки 26,5 грн/дол.

"Более глубокое укрепление, на мой взгляд, маловероятно. Во-первых, этот процесс будут сдерживать интервенции регулятора. У Нацбанка нет задачи управлять курсом, он реагирует лишь на острые дисбалансы, когда рынок в силу объективных причин не может самостоятельно абсорбировать избыточное предложение или спрос на валюту", - говорит аналитик.

По его мнению, сам факт выхода НБУ на торги считывается рынком довольно однозначно. В периоды высокой неопределенности, когда у участников торгов нет доминирующего мнения относительно курсового вектора, порой достаточно одной котировки от НБУ, чтобы развернуть тренд.

Эксперты высказал мнение, что определенный риск для гривны несет необходимость закупки газа в хранилища в рамках подготовки к зиме. Потенциально, этого процесса в значительных масштабах может и не быть.

Так, на 21 июня в украинских ПГХ было чуть больше 16 млрд м куб. К октябрю, по распоряжению правительства, объем должен быть увеличен до 17 млрд м куб., то есть потребность довольно незначительная. С другой стороны, цены на газ в Европе бьют рекорды.

"Ситуативно на котировки могут оказывать влияние закупки вакцины в рамках программы вакцинации. Но эти факторы не несут системных угроз, а лишь могут вызывать временную турбулентность на рынке. Я полагаю, большую часть июля - августа курс будет находиться в коридоре 26,5-27,0 гривен за доллар.

По мнению Романа Бабицкого, на середину года прогнозируют курс доллара по 27,3-27,5 грн.

"Ожидания о тенденции к укреплению валюты себя не оправдали, и теперь все дают куда более осторожные предсказания. Прогноз до конца года более оптимистичен - 27,98 грн в МВФ, менее оптимистичен в НБУ - 28,12 грн. На это повлияют как рост цен на газ и нефть, так и выплата долгов. Да и в целом государственный дефицит в 200 млрд грн не особо способствует укреплению валюты", - добавил он.

Причины укрепления гривны

Роман Бабицкий объяснил причины, которые приводят к такому укреплению.

Первая - коронавирус. Это история о двух сторонах медали. С одной стороны, эпидемия сильно бьет по мировой экономике, а с другой - позволяет сохранять часть валюты внутри страны. К тому же, с мая практически все украинские области в "желтой" зоне карантина, что позволяет бизнесу, худо ли бедно, но работать, соответственно, восстанавливается экономический процесс и экономический рост.

Вторая - выплаты. Традиционно на конец весны - начало лета их приходится меньше. Платить за государственные долги (которые у нас растут быстрее из-за больших процентов по кредитам) мы будем в сентябре, а до того есть время на переговоры с МВФ.

Третья - сотрудничество с МВФ. До недавнего времени не было четкого понимания, будет ли оно вообще. Но 11 мая премьер Шмигаль рассказал, что после принятия ряда законопроектов, над которыми они уже работают, диалог о меморандуме будет возобновлен.

"Собственно, 20 мая "банковский" законопроект уже был принят, поэтому не удивительно, что предприниматели почувствовали стабильность в этом вопросе. Но если договоренности не будут достигнуты, или страны-лидеры прекратят количественное смягчение и взять займ станет почти невозможным - быть беде", - считает аналитик.

Четвертая - цены на сырье. Они также остаются рекордными за последний год. К примеру, кукуруза подорожала на рынке вдвое, цена на сталь выросла почти втрое. Ориентировочно, такое положение вещей будет длиться минимум год, ну или до начала новой волны короно-кризиса.

Пятая - решение ФРС (Федеральной резервной системы США). Сейчас нет причин волноваться по этому поводу: последний год Нацбанк США держит доллар на минимуме в 0,25%.

"Следующее заседание комиссии пройдет за месяц, и пока также не прогнозируют повышения процентной ставки. Но напоминаю, что этот фактор также изрядно влияет", - добавил Бабицкий.

Какой курс доллара на 1 июля от НБУ

Курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).

Не все аналитики настроены столь оптимистично относительно нацвалюты

По мнению независимого эксперта, кандидата экономических наук, Александра Хмелевского, прогнозы не столь оптимистичны. Он считает, что к концу августа доллар может достигнуть отметки в 28 гривен.

Ожидается, что гривна стабилизируется в районе 27,50 грн за доллар. Летом происходит сокращение деловой активности, что способствует стабилизации курса гривны. Поэтому до середины августа курс, хоть и будет колебаться, будет оставаться относительно стабильным. Тем не менее, во второй половине августа можно ожидать продолжения девальвации гривны. К концу лета курс может снизиться до 28,00 грн.