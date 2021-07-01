Стало известно, каким будет курс доллара до конца лета
Курс доллара к гривне в летние месяцы будет не только стабильным, но может даже снизиться. Эксперты уверены, что никаких резких перекосов в ту или иную сторону не произойдет, и прогноз для национальной валюты очень оптимистичный.
Что будет с курсом доллара в ближайшие два месяца - читайте далее в нашем материале.
Гривне летом ничего не угрожает
"Никаких угроз стабильности гривны в ближайшие два месяца я не вижу. Напротив, уже в ближайшую неделю - полторы с высокой вероятностью тенденции к укреплению нацвалюты снова станут актуальными", - рассказал Сергей Кирилюк, директор департамента казначейских операций "Юнекс банка".
Эксперт говорит, что цены на сырье в мире удерживаются на очень высоких уровнях, поток переводов от трудовых мигрантов растет, прогноз урожая дает основания говорить о рекордном экспорте зерновых.
"Это будет обеспечивать стабильный приток валюты и оказывать давление на доллар. Кроме того, я ожидаю восстановления интереса нерезидентов к гособлигациям ближайшее время", - добавил Кирилюк.
С ним согласен и Роман Бабицкий, председатель Совета по вопросам международных инвестиций и экономического развития Украины.
"Курс гривны действительно укрепляется. За последний месяц средняя ставка уменьшилась с 28,15 грн за доллар до 27,43 грн. Минфин прогнозирует, что на этой неделе он не выйдет за пределы коридора 27,30-27,70", - говорит он.
Это не означает, что нацвалюта до конца лета будет только укрепляться
По словам Кирилюка, ситуативные курсовые развороты неизбежны. Они могут вызываться как относительно "случайными" факторами, так и календарными.
К примеру, в конце месяца Госказначейство обычно выплачивает экспортерам крупные транши НДС-возмещения, что снижает их потребность в гривне.
В начале месяца растет спрос на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов. В такие моменты вероятны временные дисбалансы, которые тут же подхватывают спекулятивно настроенные участники торгов. Но это лишь коррекция.
"Ближайшим на горизонте прогноза важным событием для гривны будет продолжение сотрудничества с МВФ. Но, по ранее озвученным оценкам правительства, решение этого вопроса намечено на сентябрь", - говорит директор департамента казначейских операций.
В летние месяцы гривна станет сильнее
Сергей Кирилюк полагает, что нацвалюта в пиковые моменты может достигать отметки 26,5 грн/дол.
"Более глубокое укрепление, на мой взгляд, маловероятно. Во-первых, этот процесс будут сдерживать интервенции регулятора. У Нацбанка нет задачи управлять курсом, он реагирует лишь на острые дисбалансы, когда рынок в силу объективных причин не может самостоятельно абсорбировать избыточное предложение или спрос на валюту", - говорит аналитик.
По его мнению, сам факт выхода НБУ на торги считывается рынком довольно однозначно. В периоды высокой неопределенности, когда у участников торгов нет доминирующего мнения относительно курсового вектора, порой достаточно одной котировки от НБУ, чтобы развернуть тренд.
Эксперты высказал мнение, что определенный риск для гривны несет необходимость закупки газа в хранилища в рамках подготовки к зиме. Потенциально, этого процесса в значительных масштабах может и не быть.
Так, на 21 июня в украинских ПГХ было чуть больше 16 млрд м куб. К октябрю, по распоряжению правительства, объем должен быть увеличен до 17 млрд м куб., то есть потребность довольно незначительная. С другой стороны, цены на газ в Европе бьют рекорды.
"Ситуативно на котировки могут оказывать влияние закупки вакцины в рамках программы вакцинации. Но эти факторы не несут системных угроз, а лишь могут вызывать временную турбулентность на рынке. Я полагаю, большую часть июля - августа курс будет находиться в коридоре 26,5-27,0 гривен за доллар.
По мнению Романа Бабицкого, на середину года прогнозируют курс доллара по 27,3-27,5 грн.
"Ожидания о тенденции к укреплению валюты себя не оправдали, и теперь все дают куда более осторожные предсказания. Прогноз до конца года более оптимистичен - 27,98 грн в МВФ, менее оптимистичен в НБУ - 28,12 грн. На это повлияют как рост цен на газ и нефть, так и выплата долгов. Да и в целом государственный дефицит в 200 млрд грн не особо способствует укреплению валюты", - добавил он.
Причины укрепления гривны
Роман Бабицкий объяснил причины, которые приводят к такому укреплению.
Первая - коронавирус. Это история о двух сторонах медали. С одной стороны, эпидемия сильно бьет по мировой экономике, а с другой - позволяет сохранять часть валюты внутри страны. К тому же, с мая практически все украинские области в "желтой" зоне карантина, что позволяет бизнесу, худо ли бедно, но работать, соответственно, восстанавливается экономический процесс и экономический рост.
Вторая - выплаты. Традиционно на конец весны - начало лета их приходится меньше. Платить за государственные долги (которые у нас растут быстрее из-за больших процентов по кредитам) мы будем в сентябре, а до того есть время на переговоры с МВФ.
Третья - сотрудничество с МВФ. До недавнего времени не было четкого понимания, будет ли оно вообще. Но 11 мая премьер Шмигаль рассказал, что после принятия ряда законопроектов, над которыми они уже работают, диалог о меморандуме будет возобновлен.
"Собственно, 20 мая "банковский" законопроект уже был принят, поэтому не удивительно, что предприниматели почувствовали стабильность в этом вопросе. Но если договоренности не будут достигнуты, или страны-лидеры прекратят количественное смягчение и взять займ станет почти невозможным - быть беде", - считает аналитик.
Четвертая - цены на сырье. Они также остаются рекордными за последний год. К примеру, кукуруза подорожала на рынке вдвое, цена на сталь выросла почти втрое. Ориентировочно, такое положение вещей будет длиться минимум год, ну или до начала новой волны короно-кризиса.
Пятая - решение ФРС (Федеральной резервной системы США). Сейчас нет причин волноваться по этому поводу: последний год Нацбанк США держит доллар на минимуме в 0,25%.
"Следующее заседание комиссии пройдет за месяц, и пока также не прогнозируют повышения процентной ставки. Но напоминаю, что этот фактор также изрядно влияет", - добавил Бабицкий.
Какой курс доллара на 1 июля от НБУ
Курс гривны к доллару на 1 июля установлен на таком уровне: 27,2275 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).
Не все аналитики настроены столь оптимистично относительно нацвалюты
По мнению независимого эксперта, кандидата экономических наук, Александра Хмелевского, прогнозы не столь оптимистичны. Он считает, что к концу августа доллар может достигнуть отметки в 28 гривен.
Ожидается, что гривна стабилизируется в районе 27,50 грн за доллар. Летом происходит сокращение деловой активности, что способствует стабилизации курса гривны. Поэтому до середины августа курс, хоть и будет колебаться, будет оставаться относительно стабильным. Тем не менее, во второй половине августа можно ожидать продолжения девальвации гривны. К концу лета курс может снизиться до 28,00 грн.
Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.
Ранее комментарий по курсу доллара в июле дал также известный аналитик Вадим Иосуб.