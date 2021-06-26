ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, який сьогодні загинув на фронті: фото героя

Новость на русском →
Донецька область, Субота 26 червня 2021 10:01
Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, який сьогодні загинув на фронті: фото героя Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув воїн ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув від ворожих обстрілів боєць ЗСУ, старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Гонар, який отримав фатальне поранення в районі селища Піски в зоні проведення ООС.

Про це 26 червня йдеться в повідомленні 58 омбр ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського на сторінці в Facebook.

Андрій Миколайович народився 17 листопада 1971 року, був з Кривого Рогу. У бригаді служив з червня 2019-го. Був старшим водієм мотопіхотної роти.

Причиною загибелі 49-річного бійця стало осколкове поранення, яке він отримав під час несення служби на позиції через обстріли окупантів.

За даними прес-центру ООС, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових в районі селища Піски з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Світла і вічна пам'ять Герою!" - написали побратими воїна.

Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, який сьогодні загинув на фронті: фото героя

На Донбасі загинув військовий ЗСУ Андрій Гонар (фото: facebook.com/58OMPBr)

У мережі сумують через загибель воїна, який віддав життя на фронті, стоячи на захисті України від окупантів.

  • Світла і вічна пам'ять славному синові України! Царство Небесне! Щирі співчуття рідним!
  • Вічна пам'ять Герою!
  • Спочивай зі світом герой України. Царство небесне і вічний спокій тобі. Щирі співчуття рідним і близьким.
  • Світла пам'ять...

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат з мінометів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас погибли військові ООС
LITE
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду
Синоптики попередили про серйозні погодні "фокуси" на вихідних: де чекати негоду