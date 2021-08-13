Стало известно, что имущественный комплекс нового аэродрома в Днепре до сих пор контролирует Коломойский

Как отмечает издание, проблема с определением формы собственности целостного имущественного комплекса днепровского аэропорта возникла еще в 2009 году, когда частным инвесторам была разрешена приватизация государственной компании "Днеправиа", на балансе которой и находился тогда днепровский аэропорт.

Инвестором, который оказался самым расторопным в этой приватизации, стала компания "Галтера", которая, согласно многочисленным расследованиям активистов, была и связанной с лицом Игоря Коломойского.

Согласно официальным ответам государственных органов на публичные запросы, в частности, от профильного министерства инфраструктуры Украины и Министерства обороны Украины, - оба министерства официально отметили, что не имеют никаких прав собственности ни на какие объекты, расположенные сегодня на территории целостного имущественного комплекса днепровского аэропорта.

То есть, спустя более чем 10 лет с момента принятия СНБО решения (в измененной редакции 2009 года) о передаче хотя бы взлетно-посадочной полосы к государственной собственности - это решение так и остается невыполненным компанией "Галтера".

После подписания договора ООО "Галтера" взяло на себя обязательства по инвестированию в аэропорт Днепра 882,1 млн грн, в том числе 107 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

В 2015 году Фонд госимущества провел проверку выполнения условий договора купли-продажи акций "Днеправиа" и обнаружил невыполнение условий договора, о чем был составлен акт. Также в том же году часть объектов аэропорта было передано решением Кабмина в распоряжение Минобороны (но не в собственность государства).

1 октября 2015 года Фонд госимущества направил ООО "Галтера" предложение о расторжении договора и просьбой уплатить штраф и пеню в размере 221,4 млн грн за невыполнение обязательств, предусмотренных договором, а также вернуть акции "Днеправиа".

В 2017 Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск фонда госимущества к "Галтери", но проиграл апелляцию. А уже в 2019 Хозяйственный суд Киева отказал Фонду государственного имущества в расторжении договора с ООО "Галтера". В конце концов "Галтера" выиграла у ФГИ.

В 2020 году тогдашний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко заявлял, что земля, где планируют построить новый терминал находится в собственности компаний "Южмашавиа" и "Днеправиа".

Глава ОГА обещал, что земли выкупят. Правда до сих пор неизвестно, состоялась ли сделка. Но потом Бондаренко отчитался - участки, которыми ранее распоряжалась "Днеправиа" передали в аренду на 49 лет компании Ярославского "НС-Днепр". Однако никакой информации о том, что землю действительно передали в аренду "НС-Днепр" на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства нет.

В то же время в распоряжении "Цензор.Нет" есть ответы на запросы адвоката Елены Доненко - представительницы горсовета Днепра, из которых следует, что ни в государственную собственность на баланс Мининфраструктуры, ни на баланс Минобороны, ни в коммунальную собственность сооружения и имущество аэропорта не передавалось.

Таким образом, имущественный комплекс аэропорта по сей день контролирует Коломойский, а земля, на которой собирались сооружать терминал принадлежит неизвестно кому. То есть, по сути олигарх имеет все шансы сохранить монополию на авиаперелеты из Днепра.