Стало відомо, що майновий комплекс нового аеродрому в Дніпрі досі контролює Коломойський

Как зазначає видання, проблема з визначенням форми власності цілісного майнового комплексу дніпровського аеропорту постала ще у 2009 році, коли приватним інвесторам була дозволена приватизація державної компанії "Дніпроавіа", на балансі якої і перебував тоді дніпровський аеропорт.

Інвестором, який виявився найспритнішим в цій приватизації, стала компанія "Галтера", яка, згідно з численними розслідуваннями активістів, була і є пов’язаною із особою Ігоря Коломойського.

Згідно з офіційними відповідями державних органів на публічні запити, зокрема, від профільного Міністерства інфраструктури України та Міністерства оборони України, - обидва міністерства офіційно зазначили, що не мають жодних прав власності на жодні об’єкти, що розташовані сьогодні на території цілісного майнового комплексу дніпровського аеропорту.

Тобто, через більше, ніж 10 років з моменту прийняття РНБО рішення (в зміненій редакції 2009 року) про передання хоча б злітно-посадкової смуги до державної власності - це рішення так і залишається невиконаним компанією "Галтера".

Після підписання договору ТОВ "Галтера" взяло на себе зобов’язання щодо інвестування в аеропорт Дніпра 882,1 млн грн, в тому числі 107 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги.

У 2015 році Фонд держмайна провів перевірку виконання умов договору купівлі-продажу акцій "Дніпроавіа" і виявив невиконання умов договору, про що було складено акт. Також в тому ж році частину об’єктів аеропорту було передано рішенням Кабміну в розпорядження Міноборони (але не у власність держави).

1 жовтня 2015 року Фонд держмайна направив ТОВ "Галтера" пропозицію про розірвання договору та прохання сплатити штраф і пеню в розмірі 221,4 млн грн за невиконання зобов’язань, передбачених договором, а також повернути акції "Дніпроавіа".

У 2017 Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов фонду держмайна до "Галтери", але програв апеляцію. А вже у 2019 Господарський суд Києва відмовив Фонду державного майна в розірванні договору з ТОВ "Галтера". Зрештою "Галтера" виграла у ФДМ.

У 2020 році тодішній губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко заявляв, що земля, де планують спорудити новий термінал знаходиться у власності компаній "Южмашавіа" і "Дніпроавіа".

Глава ОДА обіцяв, що землі викуплять. Правда досі невідомо, чи відбулася угода. Але потім Бондаренко відзвітував - ділянки, якими раніше розпоряджалася "Дніпроавіа" передали в оренду на 49 років компанії Ярославського "НС-Дніпро". Однак жодної інформації про те, що землю дійсно передали в оренду "НС-Дніпро" на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва немає.

Водночас у розпорядженні "Цензор.Нет" є відповіді на запити адвоката Олени Доненко - представниці міськради Дніпра, з яких випливає, що ні в державну власність на баланс Мінінфраструктури, ні на баланс Міноборони, ні в комунальну власність споруди та майно аеропорту не передавалось.

Таким чином, майновий комплекс аеропорту донині контролює Коломойський, а земля, на якій збиралися споруджувати термінал належить невідомо кому. Тобто, по суті олігарх має всі шанси зберегти монополію на авіаперельоти з Дніпра.