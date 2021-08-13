Стало известно, что имущественный комплекс нового аэродрома в Днепре до сих пор контролирует Коломойский

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" разорвало соглашение с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепр" за 3,95 млрд грн и объявило новый тендер на эти работы ожидаемой стоимостью 5,71 млрд грн. Профильные журналисты подозревают, что за разрывом предварительного соглашения стоит не только желание ускорить работу по строительству, которые по сути не ведутся, но и поживиться на марже.

Как отмечает издание, проблема с определением формы собственности целостного имущественного комплекса днепровского аэропорта возникла еще в 2009 году, когда частным инвесторам была разрешена приватизация государственной компании "Днеправиа", на балансе которой и находился тогда днепровский аэропорт.

Инвестором, который оказался самым расторопным в этой приватизации, стала компания "Галтера", которая, согласно многочисленным расследованиям активистов, была и связанной с лицом Игоря Коломойского.

Согласно официальным ответам государственных органов на публичные запросы, в частности, от профильного министерства инфраструктуры Украины и Министерства обороны Украины, - оба министерства официально отметили, что не имеют никаких прав собственности ни на какие объекты, расположенные сегодня на территории целостного имущественного комплекса днепровского аэропорта.

То есть, спустя более чем 10 лет с момента принятия СНБО решения (в измененной редакции 2009 года) о передаче хотя бы взлетно-посадочной полосы к государственной собственности - это решение так и остается невыполненным компанией "Галтера".

После подписания договора ООО "Галтера" взяло на себя обязательства по инвестированию в аэропорт Днепра 882,1 млн грн, в том числе 107 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

В 2015 году Фонд госимущества провел проверку выполнения условий договора купли-продажи акций "Днеправиа" и обнаружил невыполнение условий договора, о чем был составлен акт. Также в том же году часть объектов аэропорта было передано решением Кабмина в распоряжение Минобороны (но не в собственность государства).

1 октября 2015 года Фонд госимущества направил ООО "Галтера" предложение о расторжении договора и просьбой уплатить штраф и пеню в размере 221,4 млн грн за невыполнение обязательств, предусмотренных договором, а также вернуть акции "Днеправиа".

В 2017 Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск фонда госимущества к "Галтери", но проиграл апелляцию. А уже в 2019 Хозяйственный суд Киева отказал Фонду государственного имущества в расторжении договора с ООО "Галтера". В конце концов "Галтера" выиграла у ФГИ.

В 2020 году тогдашний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко заявлял, что земля, где планируют построить новый терминал находится в собственности компаний "Южмашавиа" и "Днеправиа".

Глава ОГА обещал, что земли выкупят. Правда до сих пор неизвестно, состоялась ли сделка. Но потом Бондаренко отчитался - участки, которыми ранее распоряжалась "Днеправиа" передали в аренду на 49 лет компании Ярославского "НС-Днепр". Однако никакой информации о том, что землю действительно передали в аренду "НС-Днепр" на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства нет.

В то же время в распоряжении "Цензор.Нет" есть ответы на запросы адвоката Елены Доненко - представительницы горсовета Днепра, из которых следует, что ни в государственную собственность на баланс Мининфраструктуры, ни на баланс Минобороны, ни в коммунальную собственность сооружения и имущество аэропорта не передавалось.

Таким образом, имущественный комплекс аэропорта по сей день контролирует Коломойский, а земля, на которой собирались сооружать терминал принадлежит неизвестно кому. То есть, по сути олигарх имеет все шансы сохранить монополию на авиаперелеты из Днепра.