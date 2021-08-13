Стало відомо, що майновий комплекс нового аеродрому в Дніпрі досі контролює Коломойський

Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" розірвало угоду з компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро" за 3,95 млрд грн та оголосило новий тендер на ці роботи очікуваною вартістю 5,71 млрд грн. Профільні журналісти підозрюють, що за розривом попередньої угоди стоїть не лише бажання пришвидшити роботу з будівництва, які по суті не ведуться, але і поживитися на маржі.

Как зазначає видання, проблема з визначенням форми власності цілісного майнового комплексу дніпровського аеропорту постала ще у 2009 році, коли приватним інвесторам була дозволена приватизація державної компанії "Дніпроавіа", на балансі якої і перебував тоді дніпровський аеропорт.

Інвестором, який виявився найспритнішим в цій приватизації, стала компанія "Галтера", яка, згідно з численними розслідуваннями активістів, була і є пов’язаною із особою Ігоря Коломойського.

Згідно з офіційними відповідями державних органів на публічні запити, зокрема, від профільного Міністерства інфраструктури України та Міністерства оборони України, - обидва міністерства офіційно зазначили, що не мають жодних прав власності на жодні об’єкти, що розташовані сьогодні на території цілісного майнового комплексу дніпровського аеропорту.

Тобто, через більше, ніж 10 років з моменту прийняття РНБО рішення (в зміненій редакції 2009 року) про передання хоча б злітно-посадкової смуги до державної власності - це рішення так і залишається невиконаним компанією "Галтера".

Після підписання договору ТОВ "Галтера" взяло на себе зобов’язання щодо інвестування в аеропорт Дніпра 882,1 млн грн, в тому числі 107 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги.

У 2015 році Фонд держмайна провів перевірку виконання умов договору купівлі-продажу акцій "Дніпроавіа" і виявив невиконання умов договору, про що було складено акт. Також в тому ж році частину об’єктів аеропорту було передано рішенням Кабміну в розпорядження Міноборони (але не у власність держави).

1 жовтня 2015 року Фонд держмайна направив ТОВ "Галтера" пропозицію про розірвання договору та прохання сплатити штраф і пеню в розмірі 221,4 млн грн за невиконання зобов’язань, передбачених договором, а також повернути акції "Дніпроавіа".

У 2017 Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов фонду держмайна до "Галтери", але програв апеляцію. А вже у 2019 Господарський суд Києва відмовив Фонду державного майна в розірванні договору з ТОВ "Галтера". Зрештою "Галтера" виграла у ФДМ.

У 2020 році тодішній губернатор Дніпропетровської області Олександр Бондаренко заявляв, що земля, де планують спорудити новий термінал знаходиться у власності компаній "Южмашавіа" і "Дніпроавіа".

Глава ОДА обіцяв, що землі викуплять. Правда досі невідомо, чи відбулася угода. Але потім Бондаренко відзвітував - ділянки, якими раніше розпоряджалася "Дніпроавіа" передали в оренду на 49 років компанії Ярославського "НС-Дніпро". Однак жодної інформації про те, що землю дійсно передали в оренду "НС-Дніпро" на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва немає.

Водночас у розпорядженні "Цензор.Нет" є відповіді на запити адвоката Олени Доненко - представниці міськради Дніпра, з яких випливає, що ні в державну власність на баланс Мінінфраструктури, ні на баланс Міноборони, ні в комунальну власність споруди та майно аеропорту не передавалось.

Таким чином, майновий комплекс аеропорту донині контролює Коломойський, а земля, на якій збиралися споруджувати термінал належить невідомо кому. Тобто, по суті олігарх має всі шанси зберегти монополію на авіаперельоти з Дніпра.