Стало известно, что Григорий Суркис не голосовал против Майдана в Верховной раде

В частности, он отметил, что Григорий Суркис не голосовал в Верховной раде против признания Революции достоинства историческим событием.

Один из зрителей программы "Гордон по четвергам" задал ведущему вопрос, попросив объяснить: почему Гордон является патриотом Украины, в то время как его друг Суркис "голосовал в Раде против признания Майдана историческим событием".

"Я вам скажу с полной ответственностью, Григорий Суркис против Майдана в Верховной раде не голосовал. Те, кто считают, что голосовал, вам надо посмотреть видеозапись: его в зале не было. Поэтому голосовать он, естественно, не мог", - ответил журналист.

Гордон заявил, что Суркис - один из самых больших патриотов Украины.

"Во-первых, потому что он - мой друг. Я всегда об этом говорю с гордостью, что дружу с Григорием Суркисом и Игорем Суркисом. Это патриоты Украины и замечательные люди. Только патриот Украины мог потратить годы жизни, чтобы привезти в Украину футбольный чемпионат Евро-2012 и с блеском его провести. И только патриот Украины мог привезти в Киев финальный матч Лиги чемпионов", - считает журналист.

Он подчеркнул, что Суркис как патриот Украины сделал многое для украинского футбола и своей страны.