Стало известно, будет ли Украина участвовать в Детском Евровидении 2022

Украина примет участие в Детском Евровидении 2022

Как говорится в заявлении вещателя, уже вскоре Суспільне объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней.

Напомним, что в прошлом году на конкурсе в Париже Украину представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль" и заняла шестое место.

Что известно о Детском Евровидении

Детский песенный конкурс Евровидение впервые провели в 2003 году.

С тех пор в нем приняли участие в общей сложности 40 стран.

Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

С тех пор Украина побеждала один раз (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

А чаще всего одерживали победу на конкурсе юные представители Грузии.