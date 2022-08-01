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Стало відомо, чи братиме Україна участь у Дитячому Євробаченні 2022

Дитяче Євробачення пройде у Вірменії (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 пройде 11 грудня у Вірменії завдяки перемозі на минулорічному заході 14-річної співачки Малени.

Як стало відомо 1 серпня, Україна теж братиме участь у пісенному дійстві. Про це заявили у прес-службі Суспільного.

Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022

Як йдеться у заяві мовника, уже незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.

Нагадаємо, що минулого року на конкурсі в Парижі Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль" та посіла шосте місце.

Що відомо про Дитяче Євробачення

Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше провели 2003 року.

Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн.

Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.

Відтоді Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

А найчастіше отримували перемогу на конкурсі юні представники Грузії.

Додамо, що "доросле" Євробачення 2023 пройде не в Україні. Європейська мовна спілка нещодавно ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії.

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