Стало відомо, чи братиме Україна участь у Дитячому Євробаченні 2022

Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022

Як йдеться у заяві мовника, уже незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.

Нагадаємо, що минулого року на конкурсі в Парижі Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль" та посіла шосте місце.

Що відомо про Дитяче Євробачення

Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше провели 2003 року.

Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн.

Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.

Відтоді Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

А найчастіше отримували перемогу на конкурсі юні представники Грузії.