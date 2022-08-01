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Стало известно, будет ли Украина участвовать в Детском Евровидении 2022

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 12:43
Стало известно, будет ли Украина участвовать в Детском Евровидении 2022 Детское Евровидение пройдет в Армении (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Детский песенный конкурс Евровидение 2022 пройдет 11 декабря в Армении благодаря победе на прошлогоднем мероприятии 14-летней певицы Малены.

Как стало известно 1 августа, Украина тоже будет участвовать в песенном действе. Об этом заявили в пресс-службе Суспільного.

Украина примет участие в Детском Евровидении 2022

Как говорится в заявлении вещателя, уже вскоре Суспільне объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней.

Стало известно, будет ли Украина участвовать в Детском Евровидении 2022

Напомним, что в прошлом году на конкурсе в Париже Украину представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль" и заняла шестое место.

Что известно о Детском Евровидении

Детский песенный конкурс Евровидение впервые провели в 2003 году.

С тех пор в нем приняли участие в общей сложности 40 стран.

Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

С тех пор Украина побеждала один раз (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).

А чаще всего одерживали победу на конкурсе юные представители Грузии.

Добавим, что "взрослое" Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Европейский вещательный союз недавно принял окончательное решение провести конкурс в Великобритании.

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Детское Евровидение Евровидение 2022
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