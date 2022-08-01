Стало известно, будет ли Украина участвовать в Детском Евровидении 2022
Детский песенный конкурс Евровидение 2022 пройдет 11 декабря в Армении благодаря победе на прошлогоднем мероприятии 14-летней певицы Малены.
Как стало известно 1 августа, Украина тоже будет участвовать в песенном действе. Об этом заявили в пресс-службе Суспільного.
Украина примет участие в Детском Евровидении 2022
Как говорится в заявлении вещателя, уже вскоре Суспільне объявит национальный отбор и начнет прием заявок на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней.
Напомним, что в прошлом году на конкурсе в Париже Украину представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль" и заняла шестое место.
Что известно о Детском Евровидении
Детский песенный конкурс Евровидение впервые провели в 2003 году.
С тех пор в нем приняли участие в общей сложности 40 стран.
Украина участвует в конкурсе с 2006 года.
С тех пор Украина побеждала один раз (Анастасия Петрик с песней "Небо" в 2012 году) и дважды занимала второе место (в 2008 и 2013 годах).
А чаще всего одерживали победу на конкурсе юные представители Грузии.
Добавим, что "взрослое" Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Европейский вещательный союз недавно принял окончательное решение провести конкурс в Великобритании.