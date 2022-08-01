Стало відомо, чи братиме Україна участь у Дитячому Євробаченні 2022
Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2022 пройде 11 грудня у Вірменії завдяки перемозі на минулорічному заході 14-річної співачки Малени.
Як стало відомо 1 серпня, Україна теж братиме участь у пісенному дійстві. Про це заявили у прес-службі Суспільного.
Україна візьме участь у Дитячому Євробаченні 2022
Як йдеться у заяві мовника, уже незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.
Нагадаємо, що минулого року на конкурсі в Парижі Україну представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль" та посіла шосте місце.
Що відомо про Дитяче Євробачення
Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше провели 2003 року.
Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн.
Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.
Відтоді Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
А найчастіше отримували перемогу на конкурсі юні представники Грузії.
Додамо, що "доросле" Євробачення 2023 пройде не в Україні. Європейська мовна спілка нещодавно ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії.