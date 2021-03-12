Стало известно, что будет с ценой на газ после 31 марта
В Украине до конца марта действуют ограничения цены на рынке газа в почти 7 гривен за кубометр для бытовых потребителей. Такой тарифный лимит, установленный постановлением правительства в январе, не собираются продлевать с апреля.
Об этом заявили в Минэнерго в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Как сообщили в министерстве, действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м для бытовых и ряда других потребителей пролонгировать не намерены.
Таким образом поставщиков газа, которые до 31 марта не имеют права увеличивать тариф для украинцев выше 6,99 гривны за кубометр из-за постановления Кабмина, с 1 апреля в случае таких планов уже ничего не будет сдерживать.
При этом в Минэнерго ожидают, что после завершения действия ограничений в апреле цены на газ не вырастут.
Также в министерстве считают, что цена голубого топлива в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.
Добавим, что недавно на рынке обсуждалась возможность продления ограничения цены ресурса минимум на апрель - последний месяц отопительного сезона.
Напомним, что в Украине в феврале цену на газ уменьшили до 6,99 грн за кубометр. Согласно постановлению правительства, такая цена будет действовать до 31 марта.
Также сообщалось, что начисления за коммуналку для украинцев выросли еще на 10%.