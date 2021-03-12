Стало известно, что будет с ценой на газ после 31 марта

В Украине до конца марта действуют ограничения цены на рынке газа в почти 7 гривен за кубометр для бытовых потребителей. Такой тарифный лимит, установленный постановлением правительства в январе, не собираются продлевать с апреля.

Об этом заявили в Минэнерго в ответ на запрос агентства " Интерфакс-Украина ".

Как сообщили в министерстве, действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м для бытовых и ряда других потребителей пролонгировать не намерены.

Таким образом поставщиков газа, которые до 31 марта не имеют права увеличивать тариф для украинцев выше 6,99 гривны за кубометр из-за постановления Кабмина, с 1 апреля в случае таких планов уже ничего не будет сдерживать.

При этом в Минэнерго ожидают, что после завершения действия ограничений в апреле цены на газ не вырастут.

Также в министерстве считают, что цена голубого топлива в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

Добавим, что недавно на рынке обсуждалась возможность продления ограничения цены ресурса минимум на апрель - последний месяц отопительного сезона.