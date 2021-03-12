Стало відомо, що буде з ціною на газ після 31 березня

В Україні до кінця березня діють обмеження ціни на ринку газу в майже 7 гривень за кубометр для побутових споживачів. Такий тарифний ліміт, встановлений постановою уряду в січні, не збираються продовжувати з квітня.

Про це заявили в Міненерго у відповідь на запит агентства " Інтерфакс-Україна ".

Як повідомили в міністерстві, дія обмеження ціни на ринку газу в 6,99 грн/куб м для побутових та низки інших споживачів пролонгувати не мають наміру.

Таким чином постачальників газу, які до 31 березня не мають права збільшувати тариф для українців вище за 6,99 гривні за кубометр через постанову Кабміну, з 1 квітня у випадку таких планів вже нічого не стримуватиме.

При цьому в Міненерго очікують, що після завершення дії обмежень у квітні ціни на газ не зростуть.

Також у міністерстві вважають, що ціна блакитного палива у річних контрактах для побутових споживачів не буде перевищувати існуючий рівень.

Додамо, що нещодавно на ринку обговорювалася можливість продовження обмеження ціни ресурсу щонайменше на квітень - останній місяць опалювального сезону.