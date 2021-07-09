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Стало известно, что будет с рекордным штрафом "Новой почты"

Автор: Анна Шиканова

Компания "Новая почта" получила многомиллионный штраф в ходе двух внеплановых проверок Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Дело вызвало огромный резонанс.

Однако Госпродпотребслужбе будет рекомендовано отменить решение о штрафе в Харькове, сообщается на сайте "Новой почты".

В пятницу, 9 июля, состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова и председателя Государственной потребительской службы Владиславы Магалецкой. Также во встрече принял участие заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Ярослав Грегирчак. Темой обсуждения стали штрафы, которые наложили на компанию "Новая почта" в Харькове.

Как отметили в компании, по данному делу открыто два дисциплинарных производства и созданы специальные комиссии, которые проведут расследование по факту проверок "Новой почты" в Харькове и Чугуеве.

Комиссия, которая в Харькове расследовала это дело, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении внеплановых проверок. И председателю Госпродпотребслужбы рекомендуется полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму в 151 мин гривен.

Комиссия в Чугуеве начала свое расследование и планирует его завершить до 15 июля.

Кроме того, Госпродпотребслужба направить письмо в Исполнительную службу о приостановлении исполнения решения – чтобы с "Новой почты" не был штраф снят автоматически, пока идет рассмотрение дела.

За что получила штраф "Новая почта"

Житель Харькова обратился с жалобой в Госпродпотребслужбу из-за разбитого аквариума. Ему доставили разбитый товар, а сумму, в которую он был оценен – не возместили. Жалоба была принята, и сотрудники Госпродпотребслужбы через два месяца нагрянули в отделение с внеплановой проверкой. Показать документы сотрудники отделения не смогли, так как не имели на то полномочий от начальства. На отделение был наложен штраф в размере 151 млн гривен.

Подобная история произошла и с отделением в Чугуеве. На работу отделения пожаловался местный житель, а через два месяца была проведена внеплановая проверка и наложен штраф в размере 174 млн гривен.

В "Новой почте" с таким штрафом не согласны и обратились в суд, а вчера вся история стала известна общественности.

Сегодня утром на скандал с "Новой почтой" отреагировала председатель Государственной продовольственной службы Владислава Магалецкая.

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