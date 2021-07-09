Стало відомо, що буде з рекордним штрафом "Нової Пошти"

Компанія "Нова Пошта" отримала багатомільйонний штраф в ході двох позапланових перевірок Держпродспоживслужби в Харківській області. Справа викликала величезний резонанс.
Однак Держпродспоживслужбі буде рекомендовано скасувати рішення про штраф у Харкові, повідомляється на сайті "Нової Пошти".
У п'ятницю, 9 липня, відбулася зустріч співвласника Нової Пошти В'ячеслава Климова та голови Державної споживчої служби Владислави Магалецької. Також у зустрічі взяв участь заступник бізнес-омбудсмена в Україні Ярослав Грегірчак. Темою обговорення стали штрафи, які наклали на компанію "Нова Пошта" в Харкові.
Як зазначили в компанії, у даній справі відкрито два дисциплінарних провадження і створені спеціальні комісії, які проведуть розслідування за фактом перевірок "Нової пошти" в Харкові та Чугуєві.
Комісія, яка в Харкові розслідувала цю справу, попередньо встановила численні порушення законодавства при проведенні позапланових перевірок. І голові Держпродспоживслужби рекомендується повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму в 151 млн гривень.
Комісія в Чугуєві почала своє розслідування і планує його завершити до 15 Липня.
Крім того, Держпродспоживслужба Направити лист у виконавчу службу про призупинення виконання рішення – щоб з "Нової пошти" не був штраф знятий автоматично, поки йде розгляд справи.
Житель Харкова звернувся зі скаргою до Держпродспоживслужби через розбитий Акваріум. Йому доставили розбитий товар, а суму, в яку він був оцінений – не відшкодували. Скарга була прийнята, і співробітники Держпродспоживслужби через два місяці прийшли у відділення з позаплановою перевіркою. Показати документи співробітники відділення не змогли, оскільки не мали на те повноважень від начальства. На відділення було накладено штраф у розмірі 151 млн гривень.
Подібна історія сталася і з відділенням у Чугуєві. На роботу відділення поскаржився місцевий житель, а через два місяці була проведена позапланова перевірка і накладено штраф у розмірі 174 млн гривень.
У "Новій пошті" з таким штрафом не згодні та звернулися до суду, а вчора вся історія стала відома громадськості.
Сьогодні вранці на скандал з "Новою Поштою" відреагувала голова Державної продовольчої служби Владислава Магалецька.