Стало известно, что будет с минимальной зарплатой в этом году

В Украине с 1 января выросла минимальная зарплата на 20%. Теперь она составила 6 тысяч гривен вместо пяти, или 36,11 гривны в час (ранее было 29,2 гривны в час). Какие изменения ожидаются еще в 2021 году – читайте в Styler.

Стоит отметить, что украинцам, которым насчитывают минимальную заработную плату, будут получать меньше, так как из этой суммы будут отчисляться налоги – на доходы физических лиц 18% и военный сбор в размере 1,5%. Сумма зарплаты, которую будут получать работники на руки составит – 4830 гривен в месяц.

Второе повышение минимальной заработной платы было запланировано на июль, однако в правительстве решили перенести его на декабрь. Сумма минимальной заработной платы с 1 декабря 2021 года составит 6500 гривен.

К минимальной заработной плате привязаны также и другие выплаты в Украине и соответственно, с 1 января будут повышены:

Пенсии для людей старше 65 лет и со страховым стажем 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Минимальная пенсия у таких категорий поднимется с 2100 гривен до 2400 гривен.

Минимальный и максимальный размер единого социального взноса (ЕСВ). Минимальный поднимется до 1320 гривен, максимальный – до 19800 гривен.

Все штрафы, которые привязаны к минимальной заработной плате.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января часть пенсионеров получит повышение выплат.

А также рассказывали о том, что в МОН рассказали, как будут повышать зарплаты педагогам в 2021 году.