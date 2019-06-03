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Стало известно о болезни Потапа в день свадьбы с Настей

STYLERПерсоны    03.06.2019 - 10:58
Стало известно о болезни Потапа в день свадьбы с Настей
Потап и Настя в день свадьбы (фото: facebook.com/nastya.kamenskux)

Всплыли неожиданные подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских

Потап женился на Насти Каменских 23 мая. Но только сейчас стало известо, что в день свадьбы Потап был болен. Как говорится в сюжете "Сніданок з 1+1", музыкант шел под венец с ангиной.

Отмечается, что заболел жених еще за несколько дней до торжества, поэтому, когда Потап читал свою клятву в любви и верности, его было еле-еле слышно.

"Голос Потапа было чуть слышно. Говорят, за неделю до церемонии он заболел ангиной и до этого дня еще не выздоровел окончательно. Но первому супружескому поцелую это не помешало", - отмечают журналисты.

Потап был болен ангиной во время свадьбы с Настей

Возможно, в медовый месяц Потап поехал еще больным. Но морской воздух и море должны были ускорить выздоровление артиста. В Украину, скорее всего, Потап вернулся уже полностью здоровым и отдохнувшим.

Напомним, недавно Потап в собственном Instagram-аккаунте признался, что во время медового месяца с Настей Каменских набрал несколько килограммов, которые придется скинуть по приезду на родину.

"Нажрал опять в Турции. Но ничего, вся жизнь впереди", - заявил он.

Ранее Потап и Настя опубликовали провокационный снимок, из-за которого пользователи сети подумали, что певица беременна.

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