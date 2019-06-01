"Хоть отдохнули?" Потап и Настя Каменских покинули Турцию по уважительной причине

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram.com/realpotap)

Молодожены показали фото на фоне частного самолета

Потап и Настя Каменских 25 мая сразу после пышной свадьбы полетели в Турцию, где провели романтический медовый месяц. Правда, он оказался вовсе непродолжительным, и уже в субботу, 1 июня, молодожены вылетели обратно в Украину. Потап решил озвучить в Instagram причину, по которой он с женой поспешил вернуться домой. Оказалось, всему виной плотный гастрольный график, и пару ждут концерты на родине.

Продюсер опубликовал фото на фоне частного самолета, на котором молодожены с двумя подругами Насти прилетели на курорт. Одна из пассажирок в шутку или всерьез заявила на камеру, что небольшой авиалайнер стал свадебным подарком рэпера любимой жене.

Настя - в белоснежном ромпере и кроссовках. Она улыбается и забавно позирует рядом с трапом и чемоданами. Потап – сама серьезность. Он немного жмурится от слепящего глаза солнца и одной рукой обнимает жену.

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram.com/realpotap)

"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских на свои концерты!" - пояснил рэпер.

Снимок вызвал умиление у поклонников пары. Они стали переживать, успели ли отдохнуть молодожены, а также отметил, что артисты – настоящие трудоголики.

"Все? Ребят, ну вы трудоголики!", "Загорелые, класс!", "Трудяги. Молодцы! Счастья Вам!", "Вы просто бомбические", "Считаю, что это шикарная работа, вы вместе, но по отдельности и успеваете соскучиться и не надоесть друг другу", "Счастливые и загорелые", "Вы невероятные! Оба два, красивые, толковые, счастливые личности!" - восхищались парой комментаторы.

Напомним, что Потап и Настя Каменских произвели фурор эмоциональным фото на яхте. Продюсер прижал к себе любимую жену, которая засветила фигуру в "хищном" купальнике.

Ранее Потап и Настя Каменских восхитили пляжным фотосетом и показали, как они расслабляются.