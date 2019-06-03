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Стало відомо про хворобу Потапа в день весілля з Настею

STYLERПерсони    03.06.2019 - 10:58
Стало відомо про хворобу Потапа в день весілля з Настею
Потап і Настя в день весілля (фото: facebook.com/nastya.kamenskux)

Спливли несподівані подробиці весілля Потапа і Насті Каменських

Потап одружився на Насті Каменських 23 травня. Але тільки зараз стало відомо, що в день весілля Потап був хворий. Як йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1", музикант йшов під вінець з ангіною.

Наголошується, що захворів наречений ще за кілька днів до свята, тому, коли Потап читав свою клятву в любові і вірності, його було ледве чути.

"Голос Потапа було ледве чутно. Кажуть, за тиждень до церемонії він захворів на ангіну і до цього дня ще не одужав остаточно. Але першому подружньому поцілунку це не завадило", - зазначають журналісти.

Потап був хворий на ангіну під час весілля з Настею

Можливо, в медовий місяць Потап поїхав ще хворим. Але морське повітря і море повинні були прискорити процес одужання артиста. В Україну, швидше за все, Потап повернувся вже повністю здоровим і у гарному настрої.

Нагадаємо, нещодавно Потап у власному Instagram-акаунті зізнався, що під час медового місяця з Настею Каменських набрав кілька кілограмів, які доведеться скинути по приїзду на батьківщину.

"Нажер знову в Туреччині. Але нічого, все життя попереду", - заявив він.

Раніше Потап і Настя опублікували провокаційний знімок, через який користувачі мережі подумали, що співачка вагітна.

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