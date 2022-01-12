Было - стало: как изменились 10 выдающихся украинских мест со временем (фото)

Софийский собор, Киев

Этот памятник архитектуры, пожалуй, один из самых древних, сохранившихся до наших дней. По некоторым данным, он был построен в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году.

Смотрите, как выглядел собор в начале XX века, и какой он сейчас.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Крещатик и Майдан Незалежности

Конечно же наша подборка не может обойтись без главной улицы и площади страны, которая многое повидала за несколько столетий. Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года.

Так выглядел Майдан Незалежности (тогда Площадь Калинина) в 1967 году, Крещатик в 1953-м и 1980-м году.

Фото: facebook.com/Старі фото Києва

А вот главная площадь и улица страны сейчас.

Одесский оперный театр

Одна из главных достопримечательностей Южной Пальмиры Одесский оперный театр на ретроснимке конца XIX века и сейчас.

Отметим, что Первое здание было открыто в 1810 и сгорело в 1873 году. Современное здание построено в 1887 году в стиле нового венского барокко. В прошлом году зданию театра исполнилось 134 года.

Фото: fotoart.org.ua

Фото: facebook.com/OdesaOperaBallet/Андрій Рафаель, pixabay

Киево-Печерская Лавра

Предлагаем сравнить вид на мужской монастырь начала XX-го века и современные фото.

Как видим, куполов стало больше, они по-прежнему сверкают золотом, но общая картинка (кроме застройки склонов Днепра) не особо изменилась.

Фото: fotoart.org.ua

Площадь Рынок, Львов

Львовская площадь Рынок сохранила свое название от ХІV века. Она происходит от немецкого "der Ring" (круг, кольцо), собственно по такому принципу строились центральные площади немецких средневековых городов.

Смотрите, как выглядела легендарная площадь в начале XX века и что там сейчас.

Фото: photo-lviv.in.ua

Фото: freepik

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", Киев

В 2012-м году Украине выпала честь принимать Чемпионат Европы по футболу. К этому событию осовременили главный столичный стадион, который сейчас носит название Национальный спортивный комплекс (НСК) "Олимпийский".

Интересно, что в 2023-м году стадиону исполнится уже сто лет. Смотрите, какие метаморфозы пережил главный стадион страны на фото 1980-х и сейчас.

Парк "Софиевка", Умань

Национальный дендрологический парк "Софиевка" является памятником ландшафтного типа мирового садово-паркового искусства конца XVIII - первой половины XIX века. В нем произрастает свыше 3323 видов местных и экзотических деревьев и кустов.

На фото ниже главный вход в парк на фото начала XX века, центральная часть парка (1960-е) и современный вид парка.

Фото: retroua.com

Фото: facebook.com/umancity

Горнолыжный курорт "Буковель"

Сейчас Буковель - один из самых быстро развивающихся зимних курортов в мире, хотя его история начинается с 2000 года, когда между двумя частными компаниями было заключено соглашение о создании круглогодичного рекреационного комплекса.

Взгляните, как строился Буковель, и что там сейчас.

Фото: facebook.com/Виталий Грушевский

Фото: freepik

Фото: Getty Images

Каменец-Подольская крепость

Средневековый замок города Каменец-Подольский. Замок предположительно существовал еще во времена Киевской Руси (как детинец древнерусского града), однако каменный замок построили литовские князья Кориатовичи в конце XIV века.

Смотрите старые и современные фото крепости.

Фото: retroua.com

Фото: pixabay.com

Хотинская крепость

Крепость X-XVIII веков, которая расположена в городе Хотин в Черновицкой области. За время своего существования она была в составе десятка разных государств и видела много сражений. Высота ее стен достигает 40 метров, в ширину - 5 метров.

Смотрите, как выглядело сооружение в конце XIX века и что с ним сейчас.

Фото: retroua.com

Фото: facebook.com/Хотинская крепость